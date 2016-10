Los estibadores rompen su silencio. Representantes sindicales de CC OO del sector marítimo pidieron ayer en Vigo al presidente del Puerto que no "ordene y mande" en la crisis que atraviesan las empresas estibadoras de la ciudad tras la pérdida de tráficos portuarios. El más destacado, Maersk.

Ernesto Gómez, secretario de acción sindical de Mar de

CC OO, no considera "aconsejable" que el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, que "no tiene ningún papel legal en la gestión de la estiba" al ser las Sagep organismos "absolutamente privados", realice una actuación que ve "loable" por estar centrada en "la defensa" del muelle vigués pero que no es "adecuada". Destacó que el Puerto se debe limitar a conceder licencias y velar el cumplimiento de las mismas.

Los representantes sindicales entienden que son ellos quienes tienen que dialogar con la Sagep -Sociedad de Gestión de Estiba Portuaria, formada por las empresas Termavi, Suardiaz, Kaleido, Pérez y Cía, Bergé y Pérez Torres- y que el papel de López Veiga debe ser institucional y como mucho el de influir en las partes. Gómez pidió al presidente del Puerto "mano izquierda", insinuando así que vele por los intereses de los operarios.

Antonio Pino, delegado de

CC OO en el comité de empresa de la Sagep, anunció que el órgano había decidido solicitar a la empresa la negociación de un nuevo convenio colectivo para el Puerto de Vigo, en el que defenderán los derechos adquiridos de los estibadores.

Los sindicalistas pusieron en duda los expedientes informativos abiertos a la Sagep por incumplir la ley, al operar todas con menos de un 25% de personal de relación común (trabajadores propios de la terminal y no de la Sagep). Entienden que se ajusta a derecho "con la ley en la mano", pero que crea una "conflictividad innecesaria".

Los representantes de los estibadores también pidieron al presidente del Puerto que abra un censo y estime cuántos trabajadores más son necesarios para cumplir con el trabajo. CC OO pidió ayer 20 estibadores más para llegar a una "plantilla óptima" de 120 trabajadores.

Gómez explicó que el modelo español funciona "bien" y que en los últimos años le ha robado tráfico países del norte. No entiende que se quiera hacer una reforma fuera de los dos puntos de la ley española que declara ilegales el Tribunal de Justicia de la UE. El Estado debe reformar desde el 2014 la ley, pero se pospuso. Con la falta de un Gobierno, la incertidumbre se extiende. Los sindicalistas ven posible una huelga si la reforma va más allá de la aplicación de la sentencia europea.

López Veiga pide un convenio provincial que iguale Vigo a Marín

El presidente de la Autoridad Portuaria respeta la opinión y el "tono positivo" de los sindicalistas, pero aseguró que sus declaraciones no son ciertas. Por un lado, aduce que es la ley la que le otorga la labor de velar por la competitividad del Puerto y el cumplimiento de la normativa vigente.

Sobre el convenio que anunciaron se va a negociar, López Veiga explica que no es estatutario y que no es más que un mero pacto entre trabajadores y empresa. El presidente del Puerto pidió un convenio laboral provincial que afecte a los trabajadores de Vigo y Marín, pues los segundos cobran menos que los primeros, lo que genera desigualdad en la competencia del puerto.

El presidente de la Autoridad Portuario se sorprendió porque los sindicalistas viesen conflictividad en un expediente informativo que solo pide a las empresas terminaristas que se ajusten a la ley.

Respecto a la negociación, López Veiga recuerda que dio varios meses a las partes para llegar a una solución y que intervino cuando se rompieron las conversaciones. "La Autoridad Portuaria de Vigo no puede estar con los tráficos escapándose, a mi no se me puede pedir que me quede callado", sentencia López Veiga.

El presidente de la Autoridad Portuaria se niega en rotundo a cualquier proceso de ampliación de la plantilla de la estiba mientras siga existiendo la Sagep y no haya libre competencia en el puerto de Vigo, y propone incluso un plan de bajas para el personal de mayor edad.

El conflicto con la estiba en cinco claves

- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció en el año 2014 que el modelo de estiba español no era legal en dos puntos de la ley, ambos referidos a las sociedades de gestión.

- La sociedad de gestión, en Vigo Sagep, es una empresa participada de forma obligada por las empresas que operan en el puerto. La UE declara ilegal estas sociedades.

- La sentencia también dictamina que los trabajadores tienen que ser propios de cada empresa terminalista y nunca de la Sagep. La mayor parte de los estibadores son trabajadores de esta sociedad. Al no haber un tráfico fijo de buques, las empresas terminaristas reclaman empleados a la Sagep cuando tienen trabajo. Así se evita que estén desempleados. Europa ve aquí una forma de competencia desleal.

- Los estibadores aceptan una reforma de la ley que se limite a esos dos puntos. El Puerto quiere una mayor liberalización del sector que abarate costes.

- La rigidez que denuncia el Puerto está en el cumplimiento de horarios y en la diferencia de coste entre operar de noche o por el día.