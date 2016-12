El asesino de Ana no dejó pistas de su espera en el portal

La investigación sobre el crimen de la joven Ana Enjamio se centra en poder completar con pruebas la reconstrucción de los hechos aquella noche. La Policía considera que fue una muerte planificada, un asesinato, y que el autor cuidó todos los detalles, entre ellos el no dejar pistas que pudieran delatar de su presencia para que el ataque fuera sorpresivo.

De hecho, la principal hipótesis es que aquella noche el sospechoso, primero en abandonar el hotel, acudió hasta la vivienda de la víctima donde esperaba encontrarla con un compañero de ambos con el que había mantenido un acercamiento en los últimos días.

Para que nada pudiera delatar su presencia allí y de hecho quien llevó a la joven a su casa no lo vio ni tampoco otra persona que llega sobre esas horas al mismo edificio, antes de producirse el crimen, el sospechoso habría aparcado su coche lo suficientemente lejos para que no fuera reconocido pero al mismo tiempo cerca para huir.

No se descarta que incluso que pudiera haber dejado el vehículo en la calle de atrás, hacia la que se conecta con unas escaleras justo al lado del número 40 de la avenida de Madrid, donde tuvo lugar el asesinato.

Las esperanzas de encontrar el arma homicida y el móvil son cada vez más pequeñas a medida que pasan los días, pues a juzgar por la planificación de todos los detalles, podrían estar en cualquier parte siendo muy complicada su localización.

Hasta el momento, los registros realizados y las búsquedas han resultado fallidas en cuanto a estos dos objetos.