“Tras la aceleradora de automoción debería haber en mar, espacio y biotecnología”

El emprendimiento le apasiona, asegura que rejuvenece a cualquiera.

Durante años se habló mucho en Zona Franca de suelo industrial, pero ha tomado el relevo otro concepto para apoyar al tejido empresarial.

Si, el emprendimiento. Ahora parece que se puso de moda, pero nuestra primera incubadora nació en el Polígono de A Granxa en 2002 y en aquel momento fue muy novedosa. Han nacido allí más de cien proyectos de emprendimiento y la supervivencia llega casi al 85%, que es muy alto. Porque emprender es muy difícil y el ratio de fracaso es muy alto, así que este 85% nos llena de orgullo.

Y así nace VíaVigo, hoy VíaGalicia.

Nos ponemos en plena crisis, año 2012 y en ese momento nos damos cuenta que nuestros emprendedores no tienen acceso a la financiación. Si ya para una empresa es difícil para un emprendedor, que son actividades de alto riesgo, tener un préstamo es ciencia ficción. Entonces el Consorcio decide dar una vuelta de tuerca a lo que estaba haciendo, le echa mucha imaginación y mucho valor y decide hacer la primera aceleradora pública de España con dotación económica. Y como no puede dar financiación directa a las empresas implica a la empresa de capital riesgo Vigo Activo (que tiene tres accionistas el Consorcio de la Zona Franca, la Cámara de Comercio y Abanca) y hace una ampliación de capital que suscribe en su totalidad el Consorcio de dos millones de euros y le pedimos a Vigo Activo, que ya estaba apoyando a empresas, que entre en capital semilla. Convocamos la primera edición de la aceleradora, aceleramos 10 proyectos y les dimos a todos un préstamo de 50.000 euros para que se pusieran en funcionamiento. Fue un éxito y la Xunta se fijó en nosotros porque ve que es una buena forma de emprender y se ofrece a colaborar.

Así nace VíaGalicia. ¿Dónde está ahora esta aceleradora empresarial?

Estamos acelerando los proyectos de la tercera edición y eligiendo a los de la cuarta. Hemos ido mejorando y en la segunda edición ya dimos 125.000 euros a cada proyecto para que logren llegar al mercado y elegimos 15. Este año se han presentado 335 proyectos y empezamos a trabajar para quedarnos con los que consideramos mejores. La primera edición aceleramos 10, la segunda y tercera 15 y en la cuarta vamos a acelerar 19, 15 de cualquier sector y cuatro del sector aeroespacial. En drones y picosatélites está todo por hacer y son campos que parece que pueden tener un crecimiento exponencial, como los teléfonos móviles hace 20 años, entonces vamos a apostar por eso.

¿Dónde se coloca esta aceleradora en el contexto de España?

Es la mejor aceleradora pública que existe en España, por no decir la única, porque las hay pero sin dotación económica o con un premio. Además creemos que es la segunda mejor que existe. Hay una privada liderada por Juan Roig que puede llegar a dar más financiación. Nosotros garantizamos que si el proyecto tiene visos de salir le damos hasta 125.000 euros.

¿Qué tiene que tener una aceleradora?

Acelerar el proyecto pero cada uno con su plazo, unos pueden tardar un año y otros tres meses.

¿Les llegan inversores interesados en estas startups?

Al terminar el periodo de aceleración tenemos un día del inversor y reunimos a inversores con los proyectos. Normalmente esos días del inversor no se llega a ningún acuerdo, porque un inversor privado se reúne muchas veces con el proyecto y lo ve muchas veces antes de tomar la decisión. El tratamiento fiscal de estas inversiones es bueno y creo que va a ser mejor en los próximos años porque los riesgos también son altos.

¿Haber pasado por la aceleradora da unas garantías al inversor?

Si. Nosotros estamos invirtiendo en la etapa incipiente, cuando al inversor le da más miedo y ponemos ante el inversor un proyecto que ya ha demostrado algo. No quiere decir que vaya a tener éxito, pero ha demostrado que tiene un producto vendible.

Y de VíaGalicia a otras aceleradoras de sector.

VíaGalicia es una aceleradora generalista pero hay sectores estratégicos que se merecen un trato especial y hay un sector que es muy potente como la automoción y la Xunta, Zona Franca y el sector privado han puesto en marcha Business Factory Auto dedicada al sector del automóvil. Esta aceleradora la lidera el cluster Ceaga y Consorcio y Xunta somos colaboradores.

¿Habría posibilidad de otras aceleradoras por sectores?

De hecho deberíamos ir hacia ahí. Galicia tiene ciertos sectores en los que tenemos algo que decir. Debería haber una aceleradora en mar, en espacio y en biotecnología y algo en el sector agrario.