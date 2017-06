Así puedes descargar vídeos de YouTube desde tu móvil Android

En la plataforma de Google hay contenido de todo tipo y para todos los públicos, así que este, desde luego, no creo que sea un problema si realmente queremos buscar algo en la plataforma que nos sirva de distracción. El problema suele darse cuando no tenemos conexión a Internet o cuando no contamos con un plan de datos elevado para tirar de él para ver vídeos.

Como ya sabéis, la visualización de vídeos en la plataforma consume mucha batería y también muchos datos móviles, así que lo suyo sería que estuviésemos conectados a una red Wifi o bien que descargásemos previamente los vídeos en nuestro móvil para luego verlos en esas horas muertas, por ejemplo, en un viaje de tren o avión. Otro de los problemas nos lo vamos a encontrar cuando queramos descargar los vídeos para ver 'offline'.

Actualmente YouTube no cuenta con una opción dentro de la plataforma que permita descargar contenido para ver más tarde en nuestros dispositivos, pero afortunadamente sí existen herramientas de desarrolladores de terceros -benditos sean- que sí nos ofrecen esta opción y solucionan este 'problemilla' una vez las instalamos en nuestros móviles o tabletas.

De hecho, desde febrero de este año ya está disponible también YouTube Go, la versión beta de la aplicación propiedad de YouTube desde la que sí se pueden descargar vídeos para disfrutarlos offline. La compañía ha querido seguir la estela de plataformas como Netflix y ha lanzado también una herramienta para que sus usuarios no se pierdan su contenido cuando no tengan posibilidad de conectarse a la Red. Los vídeos se guardan en la memoria del teléfono o en una tarjeta SD y verlos es muy sencillos.

A continuación os contamos cómo funciona YouTube Go y os mostramos una lista con algunas de las herramientas de terceros que podéis instalar en vuestros dispositivos para poder descargar contenido de YouTube. Tened en cuenta que algunas de las aplicaciones que os mostramos no están disponibles en la tienda Google Play y vais a necesitar activar en los ajustes de vuestro Android la instalación de aplicaciones desde "fuentes desconocidas" para poder instalar el APK que descarguéis.

YOUTUBE GO

YouTube les dio una gran alegría a todos los fans del servicio con el lanzamiento de su aplicación YouTube GO. Sin duda es un lanzamiento importante, porque permitirá que muchos usuarios gasten menos datos móviles sin que por ello dejen de disfrutar de los contenidos de la plataforma. YouTube GO todavía no está disponible en la tienda Google Play, pero sí puedes instalar el archivo APK de la web APKMirror.

Con YouTube Go los vídeos se almacenarán en una tarjeta Micro SD o en la memoria interna del dispositivo (se recomienda tener un móvil con 64GB de almacenamiento interno). Actualmente la aplicación está funcionando en India y se espera que muy pronto funcione completamente en otros países (actualmente se puede instalar y navegar por la interfaz, pero no hacer uso de la 'app').

TUBEMATE

Si hablamos de descargar contenido de YouTube para ver 'offline' entonces no podemos dejar de mencionar esta herramienta: TubeMate. Es una de las más conocidas y veteranas. Por su interfaz no te vas a enamorar de ella, desde luego, es, de hecho, su punto más débil, pero su funcionamiento es muy sencillo y en cuanto al proceso de descarga es uno de los más rápidos. Además, permite descargar vídeos en diferentes calidades, listas completas, pistas de audio e incluso reproducir contenido desde la propia aplicación.

SNAPTUBE

Otra opción disponible en el mercado es SnapTube. Es quizás una de las más completas. Sirve para descargar vídeos tanto desde YouTube como desde otra plataforma online (Instagram, Facebook, Vimeo, Dailymotion, etc), lo que la hace realmente útil. Además, nos permite ver los vídeos descargados desde la propia aplicación.

Pero aquí no acaba la cosa. SnapTube cuenta con un navegador desde el que podemos realizar búsquedas en YouTube y que nos ofrece los mismos resultados que la aplicación oficial de la plataforma. También nos ofrece la posibilidad de elegir la calidad del vídeo antes de descargarlo para que pese y ocupe menos espacio y convertir el contenido en mp3. Snaptube es gratuito y se puede descargar desde su página web.

VIDEODER

Otra herramienta veterana en esto de la descarga de contenido de YouTube es, sin duda, Videoder. Su interfaz es sencilla, fácil de usar, al igual que su funcionamiento. Videoder también nos ofrece, al igual que otras herramientas mencionadas, la posibilidad de descargar listas de reproducción enteras para que no tengamos que ir seleccionando la descarga vídeo a vídeo, convertir contenido a mp3, seleccionar la calidad del vídeo, así como descargar vídeos de Instagram, Facebook o Vimeo.

Su punto débil es que, probablemente, nos obligue a necesitar otra aplicación para visualizar los vídeos una vez descargados. Esta herramienta se puede adquirir a través de su página web de forma gratuita.