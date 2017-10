Las grandes superficies mantienen los productos catalanes de cara a la Navidad

Grandes superficies y supermercados continúan con su "hoja de ruta" de cara a las Navidades y mantienen las decisiones de compra de productos catalanes, entre ellos cava y vino catalán, tal y como estaban previstas antes del desafío independentista en Cataluña, por lo que no tienen intención de discriminar a estos productos en sus lineales.

De esta forma, empresas como El Corte Inglés, Carrefour o Dia siguen trabajando con normalidad ante la campaña navideña, sin que el conflicto catalán influya en las compras a proveedores de dicha región, que, únicamente y como es habitual, se realizan en función de la evolución de ventas de otras campañas anteriores y de las nuevas tendencias.

Desde El Corte Inglés señalan que el gigante de la distribución no ha reducido el volumen de compras de productos procedentes de Cataluña, teniendo en cuenta que los pedidos y todo lo relacionado con la campaña navideña se prevé con mucha antelación.

Por su parte, Carrefour sigue con la actividad propia en estas fechas previas a las Navidades y continúa trabajando con normalidad, manteniendo sin cambios sus decisiones de compras de productos catalanes, según fuentes del grupo.

Asimismo, la cadena de supermercados Dia sigue en la misma línea, sin cambiar sus peticiones de compra de productos catalanes, que pueden verse alteradas únicamente en función de la rotación de los productos en los lineales, algo que viene determinado por los consumidores, según fuentes de la compañía, que han precisado que la campaña navideña se cierra entre abril y mayo.

Entre los productos más demandados procedentes de Cataluña destaca el cava, si bien desde las grandes superficies han señalado que mantienen igualmente la misma política de compra. Desde Freixenet, su presidente, José Luis Bonet, confía en que los ciudadanos sabrán distinguir entre los empresarios y los políticos "los únicos responsables". "Todavía confío en que mucha gente lo entenderá, que no somos nosotros, son los dirigentes de la Generalitat los que han adoptado este camino absolutamente erróneo", asegura.