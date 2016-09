La "vieja" Pescanova cierra el tercer trimestre fiscal en tablas

La vieja Pescanova, cuyo principal activo es una participación del 20% en Nueva Pescanova, cerró su tercer trimestre fiscal con un patrimonio neto de 5,82 millones de euros y un resultado neto de cero, frente a pérdidas de 3,90 millones de euros registradas un año antes, según informó la sociedad de cartera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, las ventas se situaron en 613.000 euros entre junio y agosto de este año, frente a los 37,61 millones de euros registrados en el mismo periodo de 2015, mientras que la partida otros ingresos de explotación alcanzó la cifra de 574.000 euros, correspondiente al apoyo anual que la firma debe recibir de Nueva Pescanova en virtud de los acuerdos de segregación, así como a otros conceptos cuyo origen es anterior a dicha operación.

La sociedad explicó que son unas cuentas a nivel individual y acumuladas hasta agosto para facilitar la comparación entre los dos ejercicios, ya que en 2016 no debe informar como grupo consolidado. No obstante, la firma señala que la comparación con el tercer trimestre de 2015 es "poco significativa", ya que entonces mantenía una actividad comercial.

La sociedad ha dado a conocer dichos resultados dos días antes de celebrar su junta general de accionistas (mañana miércoles), marcada por la división entre sus propietarios que se escenificará en la votación de dos propuestas alternativas para renovar y ampliar su consejo de administración.

Así, los accionistas deberán optar entre la propuesta del fondo Broadbill Investment Partners, propietario del 3,697% del capital social, de ampliar el consejo de cuatro a seis miembros e incorporar "profesionales altamente cualificados", y la propuesta inicial de la firma de ampliar de cuatro a siete miembros el órgano de dirección.

Broadbill propone el nombramiento como consejeros de Luis Chicharro, Luis Aurelio Martín y Wilson Hudkins Caceres, a quienes considera "profesionales altamente cualificados" con experiencia "en el reflotamiento de empresas", el cese del consejero César Mata, aunque manteniendo su condición de secretario no consejero, así como la resolución "de forma amistosa" de las "diferencias" con Nueva Pescanova, en la que la banca ostenta el 80% del capital.

Frente a esta propuesta, la antigua Pescanova plantea la ampliación de cuatro a siete miembros, así como la incorporación de Carlos Federico Sanz Navarro, César Real Rodríguez y Leopoldo Fernández Zugazabeitia. n