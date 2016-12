El Barça se la juega en el Clásico

Barcelona y Real Madrid intercambian los papeles de hace un año en el primer Clásico del curso, el que acoge el Camp Nou con las primeras urgencias azulgranas de la temporada, a seis puntos de distancia, conscientes de que un triunfo madridista asestaría un golpe a la Liga cuando todavía no se ha llegado a mitad de campeonato. Los seis puntos de ventaja con los que hace un año llegaba al Barcelona al Santiago Bernabéu, han cambiado a favor de un Real Madrid que visita la ciudad condal lanzado en su moral, con el deseo de aprovechar la ocasión de alejar a su gran rival y ampliar la racha sin perder con Zinedine Zidane al mando de 32 partidos.

Los de Luis Enrique Martínez no han tenido un buen mes de noviembre. El equipo ha estado espeso en muchos partidos, sin su frescura habitual para presionar tras pérdida. Ha perdido poder realizador y creatividad en un centro del campo donde ha añorado la figura de Andrés Iniesta quien, tras seis semanas de baja, podría regresar al once titular. La de Iniesta, que ayer recibió el alta médica, será la principal novedad de un equipo al que también podría regresar Samuel Umtiti, como pareja de Gerard Piqué en el eje de la defensa. Si es así, el damnificado sería el argentino Javier Mascherano. El resto del equipo será el habitual, ya que el preparador asturiano solo tiene, la baja del central galo Jeremy Mathieu.

Sin tampoco encontrar el nivel deseado de juego, los resultados sí acompañan a un Real Madrid que en Liga solo perdió en una ocasión en los últimos once meses con Zidane al cargo. El técnico galo mantendrá su valentía, sin lamentar bajas de la importancia del alemán Toni Kroos ni el galés Gareth Bale, y repitiendo el dibujo táctico del Vicente Calderón, un 4-2-3-1 con libertad en la media punta para Isco Alarcón, aunque la gran duda es si el entrenador madridista apuesta por la contención con Casemiro o la fantasía con Isco.

Modric completaría el doble pivote, Lucas daría equilibrio con su trabajo defensivo y los goles dependerán de dos jugadores enchufados ante el Barça: Benzema y Cristiano Ronaldo. El francés necesita brillar y silenciar la crítica. El astro portugués llega en racha, marcando los cinco últimos ligueros de su equipo.n