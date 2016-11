Juan Seoane: “Escribir de amor y no caer en la cursilería, es complicado”

n n n Juan Seoane regresa a la actualidad literaria con un nuevo poemario “De nuevo te nombro”, que mañana se presenta en la librería Versus, a las 20 horas. Los sentimientos y los afectos protagonizan unos versos que el autor se resisten a denominar ‘de amor’. “Es una palabra un poco prosaica, no me gusta; prefiero llamarle intimidad manifiesta”, confiesa Seoane.

Reconoce que todos los escritores firman alguna composición de este tipo y asegura que tiene su dificultad: “Escribir poemas de amor y no caer en la cursilería, es muy complicado”. Los autores evolucionan con los años, apunta y considera que es en este género donde se nota más la inmadurez. En esta ocasión se presenta con un licencia literaria “nombrarte es decirte” con la que expresa un deseo, una escritura que se convierte en verso. Los sentimientos y pensamientos que Seoane convierte en palabras vuelven a ser interpretados por Fernando Ferro en ilustraciones, repitiendo la colaboración de obras anteriores.

“De nuevo te nombro” es el octavo poemario de este vecino de Vigo, nacido en Os Peares, en 1958. Editado por Adeshoras, está compuesto por 45 poemas, divididos en dos cuadernos: “Descosiendo el cielo” y “Nada escrito en las nubes”.n