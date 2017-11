Una noche fría al calor de los 'calacús' de San Benito

n n n A 'Noite do calacú' en el barrio porriñés de San Benito, se remonta a mediados del pasado siglo, a la década de los años cincuenta. Pero volvió a perderse en el tiempo y hasta el 2004 no volvió a resurgir. Los vecinos de este emblemático barrio de Porriño están convencidos de que esta tradición ancestral viene de "de mucho más atrás" y entronca con el 'Samahim' Celta.

La costumbre de moldear, vaciar y usar calabazas -popularmente en Galicia 'os calacús'-, en el mes de noviembre, se fue convirtiendo poco a poco en una fiesta popular que estos vecinos no quieren perder. Quieren que pase de generación en generación, y aspiran a convertirla en Patrimonio Inmaterial porriñés. "Fronte a outras formas de celebrar esta festa máis modernas e de influencia foránea, recollidas no que popularmente se denominou Halloween, os membros da Directiva da Asociación de Veciños deste barrio, queremos reivindicar a tradición galega dos 'calacús' para que os nenos e nenas do Porriño poidan disfrutar dunha fermosa tarde-noite cos calacús no barrio de San Benito", explican a este diario. Y es por eso, que los organizadores no renuncian a convertirla en un referente de patrimonio inmaterial porriñés para que se mantenga en el tiempo y pase de generación en generación como legado. "É unha tradición porriñesa que imos defender porque queremos que pase aos nosos fillos e netos e lembren o que se facía no Porriño antigamente".

Así, año a año, fueron implicando a más niños y niñas del barrio, organizando un divertido taller para moldear 'calacús' que luego exponen en la calle principal. En esta edición (la 13), el pregonero de 'A Festa do Calacú' fue un vecino del barrio, Juan Manuel Areal Groba. Y la elección de la Dama y el Caballero del Calacú 2017, recayó en Juan y Marga, de la Panadería Chinchina.n