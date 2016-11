Vigo ya diseña su 'puerto exterior' en Bouzas para acoger mayores buques

nnn La Autoridad Portuaria ha constatado por las estadísticas y por el movimiento en los muelles viguess que los barcos son cada vez mayores, lo que exige disponer de terminales acordes para no perder competitividad tanto en extensión como en calado, para alcanzar 20 metros o más, frente a los 16 que hay como máximo en un extremo de Guixar. Este es el punto de partida para iniciar un proyecto que se irá desarrollando durante años para dotar a Vigo de un "puerto exterior" en Bouzas, que supondría disponer de una línea de atraque de unos 700 metros o incluso más en el centro de la Ría, ocupando lo que hoy es una escollera. "Tengo claro que no voy a verlo como presidente, pero los datos dicen que se trata de una tendencia clara y hay que empezar ya a dar los pasos", explicó ayer el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Lopez Veiga, tras mantener una jornada de reuniones sobre distintos aspectos del "Blue Growth", el programa de crecimiento azul respaldado por Europa, donde ha germinado esta propuesta, lanzada por los operadores.

Los datos técnicos que maneja el Puerto son determinantes y confirman que ir preparando Vigo para el futuro la tendencia es barcos más grandes en ro-ro. La prueba, en la estadística: en lo que va de año ha disminuido un 7,5 por ciento el número de barcos que atracaron en Vigo (excluyendo a los pesqueros con base en la ciudad), pero en cambio ha crecido un 2 por ciento el tonelaje acumulado, lo que confirma que hubo menos barcos pero de mayor tamaño.

"Necesitaremos esa línea de atraque exterior pero implica una planificación larga que hay que iniciar ya", indicó López Veiga. El proceso comenzará con la incorporación de la propuesta en el Plan Estratégico que se aprobará probablemente este mes. A continuación, se incluirá en el Plan Director de Infraestructuras, fijando presupuesto y plazos de ejecución.

Toda la tramitación comenzará con el proceso de evaluación ambiental, que exige unos cinco años al tratarse de una instalación que se construiría prácticamente en el centro de la Ría, por transformación de la escollera en un muelle de 700-800 metros de longitud, el mayor de Vigo. El Puerto advierte de que se trata de una obra lenta y compleja que exige avanzar en papeleo para tener una gran parte del proyecto hecho, que quedaría pendiente de desarrollar y planificar en los documentos portuarios.

El "Black Watch", ayer en el muelle, el único crucero para todo el mes de noviembre.

"Que nadie nos diga que no puede venir un barco de China"

"Que nadie nos diga en el futuro que no puede venir desde China a Vigo un barco con tráfico ro-ro porque no hay calado ni una terminal adecuada. Por eso hay que comenzar de inmediato con la tramitación", explicó Enrique López Veiga. Insistió en que el "puerto exterior" de Bouzas exige al menos cinco años de tramitación ambiental "y luego construirlo. "No podemos encontrarnos dentro de un tiempo que no hayamos planificado. Todo indica que va a ser necesario tener una terminal para el tráfico ro-ro con los buques de mayor tamaño", precisó. En cuanto al presupuesto -la obra probablemente se iría a 50 millones- se conseguiría "si conseguimos hacer ver a Europa que es necesario", explicó, recordando que el Tribunal europeo de Cuentas validó las anteriores obras de ampliación en Areal o el silo de Bouzas. Es la segunda ocasión en que se plantea reconvertir la escollera. La anterior propuesta planteaba una terminal de contenedores, con grúas, pero exigía también un espigón. n