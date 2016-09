Viajeros van en el tren Celta con seguridad pero poco cómodos

Cientos de pasajeros han vuelto a hacer el trayecto en el tren Celta que pasa por Porriño, donde el viernes se produjo el fatídico accidente, pero la sensación de seguridad es común en cuanto se pregunta a unos pocos viajeros, todos coinciden en ello. También casi todos coinciden en la falta de comodidad que ofrece, más bien se quejan del escaso confort.

“Hace tres años que viajo en este tren y voy tranquilo, con seguridad”, aseguró Fernando, un ciudadano portugués que ayer se subía al tren de las ocho de la tarde para volver a Oporto, tras unos días de vacaciones con sus amigos.

cuatro trayectos al día

El tren Celta hace cuatro trayectos al día en esa línea, dos entre Vigo y Oporto a las 9 y a las 20 horas y otros dos entre Oporto y Vigo a las 8.15 y a las 19.15 horas. Tras el accidente del viernes fue el domingo cuando reanudó sus viajes.

Joana y Luis se subieron ayer al tren de las ocho tras hacer el Camino de Santiago y conocen bien los trenes españoles y portugueses, por eso Joana subraya la calidad de Renfe. Así, señaló que “el tren es seguro pero no tiene la misma calidad que Renfe”, explicó, pero también quiso dejar claro que “no tiene ningún problema” en cuanto a la seguridad.

Vera, que ayer se subía al tren con destino Oporto con unas amigas, señalaba que “desde el punto de vista del confort es un poco peor que los otros”. Precisamente Vera y sus amigas cogieron el Celta el jueves anterior al accidente pero no viajaron con temor, “seguro que va todo bien”, explicó.

Coinciden en la falta de comodidad la pareja formada por Rubén y Silvia, unos jóvenes que han hecho un viaje de placer de unos días y ayer regresaban a casa en Oporto. Rubén señalaba que “es un tren que va muy despacio y no es muy cómodo pero creo que la seguridad está bien”, opinaba. n