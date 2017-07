El lado más duro de la vida de los feriantes

Acabaron las fiestas de Coia y otro año más los feriantes se quejaron de la falta de suministro de electricidad y luz a lo largo de toda la semana para sus viviendas rodantes. Los responsables de las atracciones mantuvieron las caravanas bajo el puente del Lagares, en la circunvalación VG-20 donde afirman vivir en unas condiciones infrahumanas. “Es una vergüenza que en unas fiestas como estas ni siquiera nos faciliten un desagüe”, aseguraba uno de ellos mientras desmontaba la atracción. También protestan por la falta de contenedores, que se instalaron el penúltimo día de la celebración.



Esta no es la primera vez que los vendedores ambulantes se quejan de discriminación por parte de las autoridades. "Creen que como somos gitanos tenemos que estar entre basura", afirmaba indignada una de las feriantes.



La vida del vendedor ambulante es muy dura, los cambios constantes y la dificultad para instalar las rulotes hacen que surjan problemas y contratiempos. En este caso, la localización, ha hecho que muchos feriantes dejen de ir a las fiestas de Coia o que se desplacen todos los días desde sus respectivas casas. “Muchos no vienen debido a las condiciones en las que tenemos que vivir”, añadió ayer el dueño de una atracción.



También hablaron sobre las dificultades que han sufrido en años anteriores: “El año pasado nos robaron una lavadora llena de ropa y si estamos trabajando no podemos estar vigilando las caravanas” protestaba una feriante. Además de ser un lugar inseguro, los vendedores ambulantes comparan la calidad del trato del ayuntamiento de Vigo con Santiago de Compostela o Ribeira, entre muchos otros, donde afirman que se les proporciona todos los medios necesarios para estar bien asentados. "Lo que pasa aquí no pasa en ningún lado". añadió el propietario de una atracción, Iván.

Pese a todo, no se ha interpuesto ninguna queja al respecto.