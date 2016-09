Apple pone a la venta en España el esperado iPhone 7

Apple pone hoy a la venta sus nuevos modelos de teléfono inteligente, iPhone 7 y 7 Plus, que son sumergibles, tienen más potencia y batería y llegan sin puerto "jack" para conectar los auriculares. La nueva versión de su reloj conectado, Apple Watch Series 2, también se empieza a comercializar en España y otros 24 territorios. La nueva generación de iPhone aterriza envuelta en una polvareda de polémica por la supresión del puerto jack, ése que permite la conexión de auriculares y micrófonos con cable. Ahora, los auriculares se tendrán que conectar a Lightning, la entrada por la que se carga el dispositivo.

Para conectar unos auriculares al teléfono, el usuario de iPhone 7 tendrá que recurrir a un modelo "bluetooth" -la misma Apple pondrá en octubre a la venta un producto propio, AirPods, que costará 179 euros-, usar un adaptador -incluido en el paquete- o bien emplear los cascos que acompañan al teléfono. Si la escucha de audio se realiza con auriculares con cable, no se podrá cargar el teléfono a la vez, salvo que el usuario adquiera un adaptador adicional no incluido en el precio.

Según Apple, el espacio ganado por la supresión de ese puerto permitió el desarrollo de un terminal resistente al agua -se puede sumergir durante 30 minutos a una profundidad de 1 metro-, con mejor procesamiento -nuevo chip A10- y más batería.

Telefónica, que no informó sobre reservas ni previsiones de ventas, ofrece a sus clientes ambos teléfonos al mismo precio que Apple, aunque los clientes de Movistar tienen la opción de financiarlo sin intereses en 12, 24 o 30 meses o adquirirlo con el programa "Siempre Nuevo". Orange, por su parte, ofrece a sus clientes el iPhone 7 desde 754 euros y el 7 Plus, desde 890 euros. La operadora, que no dio datos de reservas ni previsiones de ventas, sí reconoció que en ambos casos han superado las del modelo anterior. Vodafone, que también vende los terminales libres al mismo precio que Apple, informó que en una semana duplicó las reservas del modelo anterior.n