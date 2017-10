Puigdemont intervendrá en el pleno específico del jueves en el Parlament sobre el 155

Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han explicado que así lo ha decidido la Junta de Portavoces, que también ha aprobado que el pleno lo abran los dos grupos que lo han propuesto: JxSí y la CUP, que deberán repartirse un tiempo de 30 minutos.



La Junta de Portavoces también ha decidido que, al finalizar el debate, los grupos puedan presentar 3 resoluciones cada uno, y está por ver si JxSí y la CUP lo utilizarán para presentar algún texto relacionado con la independencia.



La hora del pleno del Parlament todavía no se ha concretado porque dependerá de la decisión del presidente de intervenir en el debate del Senado en el que se aprobará definitivamente la aplicación del 155.



La intención de Puigdemont es "compatibilizar ambas cosas" y poder intervenir tanto en el Parlament como en el Senado: la hora exacta del pleno del Parlament no se cerrará hasta que se sepa la hora de intervención en el Senado.



Los grupos sí tienen claro que quieren que el pleno monográfico sea breve y no se alargue como suele ocurrir con los plenos de estas características: por eso se ha limitado a tres las propuestas de resolución que podrá presentar cada grupo, lo que sitúa la cifra final entre 0 y 18.



ORDEN DE INTERVENCIÓN



Después de que JxSí y la CUP abran el pleno como grupos que lo proponen, se procederá a la comparecencia de Puigdemont por un tiempo ilimitado: después se suspenderá por unos minutos para que los grupos puedan analizar el discurso y prepararse su intervención.



Podrán intervenir un máximo de media hora cada uno --incluidos JxSí y la CUP-- y después Puigdemont podría replicarles, lo que abriría un nuevo turno de contrarréplica de 10 minutos para cada uno de los portavoces de los grupos.



Al finalizar el debate, la Mesa del Parlament abrirá un plazo para que los distintos partidos presenten sus propuestas de resolución y admitirá aquellas que sean "congruentes" con el debate, según destaca el reglamento del Parlament.



En este punto, JxSí y la CUP podrían presentar algún tipo de declaración de independencia o texto relacionado: si la Mesa lo admitiera, entonces la oposición podría presentar un recurso de reconsideración.



Acabado este proceso de tramitación de las iniciativas, se debatirán y votarán las propuestas en el pleno, para cuya aprobación se necesitará la mayoría simple de los votos, es decir, más a favor que en contra.