La viola de Gotlibovich sustituyó a la de 1755

La viola de Tasso Adamopoulos, fechada en 1755, había levantado gran expectación entre los seguidores de la música clásica por su anunciado concierto en Vigo con la Real Filharmonía de Galicia. La cita, que tendría que haber sido ayer, no se celebró al enfermar el solista. Sin embargo, la orquesta contó para la ocasión con otro viola invitado, Yuval Gotlibovich, quien interpretó el repertorio anunciado.

Así, ante un aforo llenó, los músicos iniciaron su intervención con “Harold en Italia”, op. 16, de Héctor Berlioz y tocaron la sinfonía número 4 en la mayor, op.90, de Felix Mendelssohn, la composición denominada “Italiana”.

La temporada clásica 2017 de Afundación se prolongará hasta el 25 de mayo con tres conciertos más de la Orquesta Sinfónica de Galicia, cuatro de la Real Filharmonía de Galicia y uno de St. Martin in the Fields.