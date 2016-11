El Concello de Mos ya dispone de nuevos presupuestos para 2017

Así, el Concello de Mos, desde ayer, está en disposición de gestionar los nuevos presupuestos para 2017, que ascienden a 9.874.000 euros. Un poco más que los actuales del ejercicio 2016. Un incremento "que é posible grazas a eficiente xestión do goberno". Un presupuesto "realista" que no contempla ninguna operación de crédito, y con gasto real y contenido, orden y austeridad para equilibrar la balanza entre gastos e ingresos. Este, es el noveno presupuesto "que elaboro como rexedora municipal, e tamén se repite, por novena vez consecutiva, o feito de presentalo en tempo e forma antes do inicio do novo exercicio", puntualizó.

La alcaldesa hizo hincapie en que los nuevos presupuestos mantienen tres constantes fundamentales: su presentación antes de iniciarse el ejercicio; que se trata de un documento que solo contempla los ingresos reales y que no incluye ningún tipo de operación de préstamo bancario. Destacó las medidas de ahorro de cara a reducir la deuda municipal: más de un 10% con respecto a 2016. Y que tampoco habrá operaciones de préstamo para financiar el plan de inversiones.