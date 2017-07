Un destino turístico sin malos humos

nnn Quienes se desplacen a Baiona para disfrutar de sus vacaciones se encontrarán con una novedad. Es el primer municipio de España que veta el consumo de tabaco en el 100% de sus arenales. Abstenerse del consumo no es obligatorio pero si aconsejable por una elemental norma no escrita de civismo, por respeto hacia los demás usuarios de la playa y en último extremo por solidaridad con los fumadores que si respetan este veto a la nicotina en los arenales de A Ribeira, A Concheira, A Ladeira, A Barbeira, Santa Marta y Os Frades.

Baiona fue el primer municipio gallego que puso en marcha en Galicia este modelo de playas sin tabaco como experiencia piloto en el año 2012. Transcurridos cinco veranos y tras comprobar que el experimento funcionó y fue ganando adeptos, este año desde el Concello se decidió que había llegado el momento de dar un paso más y extender el modelo a la totalidad de sus arenales.

La adopción de esta medida disuasoria pero no coercitiva convierte a Baiona en primer municipio de España que apuesta por mantener el 100% de sus playas libres de nicotina y alquitrán. La pretensión es que los usuarios que sientan la imperiosa necesidad de fumarse un pitillo mientras se bañan o toman el sol en la toalla de abstengan de encenderlo en este espacio público y opten por desplazarse unos metros hacia el paseo para satisfacer la necesidad de fumar.

En cualquier caso no existe prohibición alguna. Tampoco hay vigilancia ni sanciones para los infractores.

El usuario es libre de respetar o vulnerar una medida que la mayoría opta por acatar pero que sin embargo, algunos, prefieren ignorar. Aunque Atlántico intentó recoger la opinión de alguno de los infractores, ninguno quiso dar su opinión en este reportaje. Otros usuarios aseguran que "les da la risa" porque siguen viendo a la gente fumando y enterrando los pitillos en la arena. "Si hubiera vigilancia y multas si sería efectivo. Tal y como se hace ahora, es absurdo", explicó un bañista, que prefiere guardar el anonimato.

En cualquier caso, la iniciativa de playas sin humo puesta en marcha por la concejalía de Medio Ambiente que gestiona María Iglesias pretende fomentar hábitos de vida saludable y concienciar a vecinos y visitantes sobre el respeto y conservación del medio ambiente. n