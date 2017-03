10 trucos para sacarle el máximo partido a Windows 10

Windows es el sistema operativo de sobremesa más extendido. Con más de 350 millones de usuarios en todo el mundo y una cuota de mercado total del 24,36 por ciento, según datos correspondientes a diciembre de 2016, la última versión del sistema, Windows 10, se coloca segunda en la lucha por la corona, solo por detrás de Windows 7.

¿Tienes un ordenador con estos requisitos en casa y aún no le has pillado todo el tranquillo? No te preocupes, todavía puedes sacarle todo el jugo. Desde consejos relacionados con la seguridad y hasta utilizar varios escritorios, pasando por añadir más de un idioma o manejar los ajustes de ahorro de energía, aquí van 10 trucos con los que sacar el máximo partido a Windows 10.

CONTROLA LA PRIVACIDAD

Mucho se ha hablado sobre el tema tema de la privacidad porque, al parecer, Microsoft habría incluido determinadas opciones de privacidad nada favorables para los clientes. Acostumbrados a no leer los acuerdos de términos y condiciones antes de aceptarlos, habrá mucha gente a la que algunas de esas opciones les parezcan bastante alarmistas, pero lo cierto es que cosas como utilizar la localización de cara a mejorar la experiencia de usuario es algo que también se incluye en otros sistemas, como es el caso de iOS y Android.

Aún así, no está de más conocer qué opciones u elementos desactivar para tener toda la privacidad de Windows 10 en orden o, mejor dicho, bajo tu propio control, ya que lo que para unos es aceptable, para otros puede ser totalmente impensable. Para ello, abre el menú de inicio y pulsa sobre Configuración > Privacidad. Ahí navega por las diferentes opciones y desactiva lo que te rechine para quedarte a gusto y no temer por tus datos personales - si no sabes muy bien qué tocar, en este enlace te dejamos un artículo en el que explicamos este tema con pelos y señales -.

OCULTA EL CUADRO DE BÚSQUEDA DE CORTANA

Aquí te tienes que hacer la siguiente pregunta: ¿usas Cortana o es una herramienta que pasa sin pena ni gloria por tu ordenador? Si estás dentro de la segunda categoría es bastante probable que la barra de búsqueda del asistente virtual te moleste, pero no te preocupes porque se puede ocultar.

Esconder el cuadro de búsqueda de Cortana es más sencillo de lo que uno puede pensar. Haz clic derecho en la propia barra y pasa el ratón por la opción 'Cortana'. Una vez se muestra el pequeño desplegable, pulsa en la opción 'Mostrar icono de Cortana'. De esta forma, en lugar de una barra tan grande se mostrará un icono bastante más pequeño que ocupará menos espacio en tu barra de tareas - con hacer clic en el icono es suficiente para abrir el asistente -.

Si con esto no es suficiente, puedes desactivar el buscador accediendo al asistente y entrando en Cuaderno o Configuración > Desactivar Cortana.

APROVECHA EL GESTOR DE CORREO PROPIO

Si tienes varias cuentas de correo electrónico y las consultas con asiduidad, una manera de ser más productivo en este tema es utilizar un gestor de correo electrónico donde se puedan abrir varias sesiones a la vez. Existen muchos gestores para PC, como Opera Mail o Thunderbird, pero Windows 10 incluye de fábrica el suyo propio y está bastante bien.

Configurar el gestor se hace de manera básica y la cuenta de correo ligada a tu cuenta de Windows 10 se muestra precargada de manera automática. Para añadir cuentas tienes que abrir el gestor, pulsar en el engranaje de la parte inferior izquierda de la ventana y seleccionar Administrar cuentas > Agregar cuenta. Sigue los pasos e introduce la cuenta de correo y la contraseña para terminar de configurar el gestor (haz esto por cada cuenta que quieras añadir).

MODIFICA LOS ACCESOS DIRECTOS DEL MENU DE INICIO

Los accesos directos del ‘Menú de Inicio’ se pueden modificar, tanto eliminando los que allí se encuentran y no te interesan como añadiendo otros que crees de más utilidad.

Para eliminar uno de estos accesos tan solo haz clic derecho sobre el icono en el propio menú y elige 'Desanclar del Menú de Inicio'. Para añadir cualquier cosa, tienes que haces de nuevo clic con el botón derecho en el programa (tanto si has buscado el programa en el propio 'Menú de Inicio' como con él abierto en la barra de tareas o en el icono de ejecución) y selecciona la opción 'Anclar al menú de inicio'. Esto mismo lo puedes hacer también con accesos directos de ajustes de configuración (pantalla, ahorro de batería, etc.) y con carpetas o ventanas de todo tipo.

Por último, cambia de orden los iconos arrastrando y soltando (botón izquierdo del ratón) donde quieras. Cambia el tamaño o desactiva animaciones en las opciones que salen tras pulsar sobre el icono con el botón derecho.

UTILIZA EL MODO TABLETA

Microsoft ha incluido un ‘Modo de tableta’, una opción para todos aquellos amantes de Windows 8 que permite que el ‘Menú de Inicio’ se muestre a pantalla completa y todas las ventanas se maximicen. Es una función interesante si tienes una pantalla pequeña.

Para activar este modo tienes que abrir el ‘Menú de Inicio’ e ir a Configuración > Sistema > Modo tableta > Activar.

UTILIZA LOS ESCRITORIOS VIRTUALES

Esta es, quizá, una de las herramientas más demandadas por los propios usuarios a lo largo de los años. Windows 10 permite crear y tener abiertos varios escritorios virtuales y cargar cosas diferentes en cada uno de ellos – muy útil para trabajar con un escritorio y tener en otro redes sociales, por ejemplo -. Se pueden crear tantos como quieras.

Para acceder a estas ventanas tienes que pulsar la combinación de teclas Windows + Tab o bien hacer clic en el icono situado a la derecha de Cortana en la barra de tareas de la pantalla inferior. Una vez ahí, abajo a la derecha tienes una opción para crear nuevos escritorios: crea tantos como quieras. Para navegar entre ellos basta con abrir los escritorios con Windows + Tab, moverte con las flechas del teclado entre ellos pulsar ‘Intro’ para abrirlo (o simplemente hacer clic con el ratón en el escritorio que quieras abrir).

Al abrir el panel de escritorios, además, se ven todos los programas que tengas abiertos en cada uno, por lo que puede servir para moverte entre ventanas.

MANEJA EL CENTRO DE NOTIFICACIONES

Windows 10 incluye un centro de notificaciones para acceder a ciertos ajustes y para tener los avisos a golpe de vista. Utilizar el centro de notificaciones es especialmente útil para quienes trabajan con el ordenador, por ejemplo, pero también puede llegar a molestar si se reciben muchos avisos.

Familiarízate con este aspecto. El acceso está en la parte inferior derecha de la barra de tareas, en un icono de un bocadillo. Maneja bien los ajustes, ten claro a qué puedes acceder desde ahí y a qué no y aprovechate de la opción ‘Período sin notificaciones’ cuando no quieres que te molesten. Las opciones rápidas se pueden configurar desde Configuración > Sistema > Notificaciones y acciones.

USA LA APLICACIÓN ‘MAPAS’ SIN INTERNET

Los dispositivos Windows 10 incluyen de serie una aplicación denominada ‘Mapas’ con la que se pueden explorar carreteras, crear rutas, buscar espacios, etc. Si tienes un dispositivo portátil con este sistema operativo, puedes aprovecharte del modo ‘offline’ para descargar mapas y consultarlos sin conexión.

Para ello, abre la aplicación y ve a ‘Configuración’, en la parte superior de la ventana. Ahí ve a Mapas sin conexión > Elegir mapas y descarga poco a poco los mapas que desees siguiendo los pasos.

PASA HORAS MUERTA JUGANDO AL SOLITARIO

Hasta este software, el Solitario solía esta en una carpeta a la que se podía acceder desde el ‘Menú de Inicio’ y la lista de todos los programas. Con Windows 10 no hay carpeta que valga, pero el juego sigue existiendo y es gratuito.

Abre el menú ya citado y escribe ‘Solitaire’ para pulsar en el juego ‘Microsoft Solitaire Collection’. Juega tantas veces como quieras. Si no te apetece tener que hacer esto siempre, ancla el juego al ‘Menú de Inicio’ para que te sea más cómodo encontrarlo.

ACTIVA EL MODO DIOS

El ‘Modo Dios’ es probablemente una de las opciones más curiosas a la par que útiles que puedes encontrar en Windows 10. Se trata de un icono que tu mismo generas que pone a tu disposición cientos de opciones de configuración y personalización. Así, sin más.

Para generar este icono ve al ‘Escritorio’ y crea una carpeta nueva cualquiera (botón derecho > Nuevo > Carpeta). Renombra la carpeta para que tenga este nombre Modo Dios.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}. Pulsa ‘Intro’ para que se guarde el cambio y verás cómo la carpeta es ahora un icono con el nombre ‘Modo Dios’. Si haces doble clic sobre él para abrir la aplicación tendrás la lista con todas las funciones a las que puedes acceder, que ya te adelantamos que no son pocas (y muchas de ellas ni te planteabas que existían).