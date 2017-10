Feijóo comparecerá en un pleno sobre incendios y anuncia ayudas desde mañana

Además, durante una atípica y bronca sesión de control en la Cámara autonómica, ha anunciado también que el Gobierno gallego aprobará en su reunión de mañana ayudas para las personas afectadas.



En principio las cuestiones a tratar en la sesión de control eran la reforma de la ley de salud presentada por En Marea), el impacto del saneamiento de las rías en la producción marisquera sometida por el PSdeG y la deslocalización empresarial a iniciativa del BNG.



Las preguntas al presidente se hacen de menor a mayor representación de los grupos, de modo que fue la líder del BNG, Ana Pontón, la primera en centrar toda su intervención en la situación generada por los incendios forestales.



Núñez Feijóo ha respondido a la portavoz nacionalista gallega y ésta, en su réplica, ha vuelto a hablar todo el tiempo de incendios forestales, al igual que hizo el presidente en su respuesta.



A continuación, el representante del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha mostrado su disconformidad con el discurrir de la sesión ya que en una reunión esta misma semana de la Junta de Portavoces para alterar el orden del día y que compareciese Núñez Feijóo sobre incendios se denegó el tema y finalmente compareció ayer la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez.



El diputado socialista ha considerado que su grupo quedaba en una situación de indefensión y ha continuado con su pregunta tras confirmar Núñez Feijóo que comparecerá próximamente, si bien no ha especificado la fecha.



En el turno del dirigente de En Marea Luís Villares, éste pretendía hablar de incendios forestales y ha sido cortado por el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, que le ha pedido centrarse en la pregunta prevista.



Ante esta absoluta discrecionalidad del presidente, la respuesta airada del portavoz de En Marea y de sus diputados no se dejaron esperar.



Mientras, Santalices ha reconocido que había cometido "un error" durante la intervención de Pontón, que no llegó a citar ni una palabra de su pregunta sobre deslocalización empresarial.



"Un error de la Presidencia que se pudo producir no nos ha de llevar a que esto sea un error continuado, que nos lleve a tergiversación del orden del día", ha asegurado el presidente de la Cámara, tras lo que se montó de nuevo un lío.