El alcalde de Sanxenxo entrega la Corporación a Telmo Martín

n n n El PP recuperará la Alcaldía del municipio pontevedrés de Sanxenxo al llegar a un acuerdo con el actual alcalde, Gonzalo Pita, y el partido que encabeza Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL) para formar un gobierno de coalición e investir como regidor al popular Telmo Martín, que ya fue alcalde del municipio entre 1999 y 2006. En una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Sanxenxo, ambos anunciaron este acuerdo, que se materializará en un pleno que se celebrará el próximo 29 de mayo, en el que Pita renunciará a su cargo como alcalde. Diez días después se podrá convocar, según explicaron, un pleno extraordinario en el que Telmo Martín se convertirá en nuevo regidor de Sanxenxo.

Gonzalo Pita, que hasta ahora gobernaba en Sanxenxo junto a PSdeG-PSOE y BNG, acusó a sus actuales socios de gobierno de haber actuado con "deslealtad". Citó expresamente la reforma de la calle Luis Rocafort, impulsada por la Diputación de Pontevedra y que el alcalde rechazaba en sus términos actuales, como "la gota que colmó el vaso" de las "discrepancias" y la "falta de unidad" en el seno del ejecutivo local.

El todavía primer edil de Sanxenxo explicó que su malestar con este proyecto, que era defendido por sus socios de gobierno, tiene su origen en las "formas" mostradas por la Diputación, con las que considera que "se me faltó el respeto a mí y a los vecinos de Sanxenxo", al negarse a incluir veinte plazas más de aparcamiento.

agradecimiento

Martín, por su parte, agradeció la "generosidad" mostrada por el todavía alcalde porque ha señalado que dar este paso "no es fácil" y ha destacado que con esta decisión demuestra que pone a Sanxenxo "por encima de cualquier ideología". Además, celebró la "honestidad" y la "predisposición" de Pita para alcanzar un acuerdo, mediante el cual pasará a ser el teniente de alcalde aunque para él, matizó, "será como un vicealcalde".

Ambos partidos llevaban un tiempo, explicó Gonzalo Pita, manteniendo conversaciones "en otras cuestiones", pero aclaró que "a raíz de este detonante" éstas se intensificaron en los últimos días porque "no me sentía ilusionado para seguir con el proyecto que tenía entre manos" con el gobierno en minoría. El nuevo gobierno municipal estaría compuesto, en principio, por los ocho ediles del PP y los cuatro de SAL, frente a los tres que tiene el BNG, una del PSdeG-PSOE y el concejal no adscrito, Roberto Agís, que llegó a formar parte del gobierno como miembro de Sanxenxo Pode.

Sin embargo, Pita explicó que una de sus concejales, Vanessa Rodríguez, no está de acuerdo con el pacto alcanzado con los populares, por lo que "será ella la que decida" si continúa en el gobierno municipal o si, por el contrario, entrega su acta de edil o pasa a las filas de la oposición como no adscrita.

El pacto de gobierno firmado por populares e independientes -escindidos en su día del PP- permitiría una "estabilidad política", según el actual alcalde, para "sacar adelante" proyectos "muy importantes" para los vecinos de Sanxenxo como el nuevo colegio de Vilalonga, el polígono industrial de Nantes o la reforma de la calle Progreso.

críticas de los exsocios

Para los portavoces de BNG y PSdeG-PSOE, esta decisión es una "traición" a todos los vecinos. El nacionalista David Otero, hasta ahora teniente de alcalde, ha lamentado esta "pinza" del PP y SAL que ha permitido al popular Telmo Martín "conseguir lo que ha intentado desde el principio, que era derribar esta etapa de gobierno".

Por su parte, la socialista Coral González-Haba añadió que este nuevo acuerdo de gobierno es una "traición" a los vecinos de Sanxenxo "que apostaban por el cambio" y aseguró que se trata de una "incoherencia total".