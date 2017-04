Nieto explicará su reunión con el hermano de Ignacio González

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, afirmó ayer que comparecerá en el Congreso para explicar su reunión el pasado marzo con Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González, porque no tiene "nada que ocultar".

En declaraciones a los periodistas en un acto del PP en Priego de Córdoba, Nieto afirmó que si el PSOE no pide su comparecencia en la Cámara Baja, como anunció que hará, lo solicitará a petición propia y dará las explicaciones que hagan falta sobre el encuentro el pasado 8 de marzo, que habría sido un día después, según el juez, tras enterarse de que su hermano estaba siendo investigado.

"Estoy absolutamente tranquilo, creo que es mi obligación y creo que en los momentos que vivimos la sociedad española necesita que se den todos los datos que se tengan que dar sobre cualquier cosa que pueda impulsar a tener alguna duda sobre cualquier tema relacionado con hechos como los que aparecen en esta operación", dijo el responsable de Interior.

Nieto aseguró que no conocía los hechos que se investigaban en la operación Lezo -por la que ambos hermanos González están en prisión- porque estaba bajo secreto y que, de haberlos sabido, "lo último" que habría hecho "es tener alguna relación con la persona investigada".

Desde el PP el presidente del Comité de Derechos y Garantías y nuevo presidente del partido en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, demandó que la Justicia "depure cuanto antes" los casos de corrupción investigados y actúe de forma "rápida y sin contemplaciones" contra los supuestos responsables.

explicación por el chivatazo

El PSOE va a pedir explicaciones mañana martes a los ministros de Justicia e Interior en el Senado por el "chivatazo" que alertó al expresidente madrileño Ignacio González de que estaba siendo investigado y por la reunión de su hermano con el secretario de Estado.

En relación con este caso, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que el Ministerio del Interior "no está para proteger a corruptos y a sinvergüenzas", y ha manifestado que han sabido que Pablo González tiene "acceso directo" al Ministerio del Interior y que "trató de sobornar a algunos funcionarios venezolanos", por lo que "al final parece que quien cobra de Venezuela es el PP".

Inés Arrimadas, de Ciudadanos, opina que si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fuera imputada "evidentemente también deberá dimitir".

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) pide al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "actúe" tras conocerse esa reunión, porque considera "hechos graves" que el número dos de Interior, "y por tanto persona de confianza del ministro Juan Ignacio Zoido", se reuniera con el hermano del ex presidente madrileño cuando estaban siendo investigados por este supuesto desfalco a las arcas públicas.

El Gobierno de Cristina Cifuentes se personará como acusación

El Gobierno autonómico de Cristina Cifuentes se personará como acusación particular en el caso que investiga la supuesta trama de corrupción en el Canal de Isabel II, por el que está en prisión sin fianza el expresidente madrileño Ignacio González. Cifuentes dio ya instrucciones a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para personarse en el caso, paso que se dará en el "momento procesal oportuno".

La decisión se adopta a la vista del criterio de la Abogacía General, que pone de relieve que las irregularidades investigadas en la operación Lezo afectan a diferentes organismos de la Comunidad de Madrid y que de ellas puede derivarse perjuicio patrimonial, indican las mismas fuentes.

La actuación, que se toma en aplicación de los artículos 101 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se une a la llevada a cabo el año pasado cuando la Comunidad de Madrid trasladó a la Fiscalía un "amplio" informe en el que se detallaban diversas operaciones llevadas a cabo en el Canal de Isabel II y sus empresas filiales, que pudieran ser constitutivas de delito, destacan desde el Ejecutivo autonómico.

Con anterioridad, el Gobierno regional se había personado en la trama Púnica y Gürtel, "para defender los intereses de los madrileños".

El pasado miércoles, tras la detención de González en el marco de la investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, Cristina Cifuentes declaró en calidad de testigo. También lo hicieron su jefa de Gabinete, Marisa González, y el portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, actual presidente del ente Canal de Isabel II.

El juez Eloy Velasco cree que el desfalco a las arcas públicas por parte de los detenidos ascendería a 23,3 millones de eurostan solo en la operación que supuso la compra de la brasileña Emissao.n