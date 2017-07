El Zorka recupera a la pívot Minata Keita

Minata Keita (Mali, 1989) era "el objetivo prioritario". Así lo reconoce, sin ambages, Carlos Colinas, director deportivo de un Celta Zorka que ayer anunció el retorno de cara a la próxima temporada de la pívot africana, que ya jugó en las filas celestes en la campaña 2014/2015. En base a su deseado fichaje se articuló toda la planificación de los movimientos en el mercado veraniego, poniendo por delante la recuperación de la pívot a otras operaciones como la renovación de Ylenia Manzanares, la jugadora que lideró al equipo vigués la última temporada y media.

"No podemos llegar a todo y nos ajustamos fielmente al presupuesto que tenemos. Decidimos que Minata era la jugadora ideal por su calidad, porque ya ha pasado cualquier tipo de adaptación. Es una jugadora de rendimiento garantizado y su caché alto ha hecho que tuviésemos que renunciar a otras operaciones", explica Colinas. La apuesta ha sido decidida, pero concretarla no resultó sencilla, no sólo por el nombre de la pívot malí, sino por sus pretensiones de subir de categoría. "Ha costado. Tenía intenciones de jugar en la máxima categoría, incluso fuera de España, pero tuvimos paciencia y al final se convenció", comunica el responsable de los fichajes de la entidad celeste.

Con Keita –que se incorporará al equipo tras disputar el Afrobasket–, Cristina Cantero, entrenadora del equipo, ya tiene la referencia interior deseada. Tras jugar en Vigo 21 partidos hace tres campañas, se lesionó de gravedad en el último de estos encuentros. Militó el siguiente curso en el CDB Clarinós Canario y, el pasado, en el Arxil. Se da la circunstancia de que Keita es la segunda jugadora que recupera este verano el Celta Zorka tras pasar por el club con anterioridad, pues ya se dio con Sarah Ogoke.

Arsenic no renovará

El Zorka ultima la llegada de dos jugadores exteriores nacionales que completarán el equipo. No estará en él Kristina Arsenic, tras rechazar la oferta que le hizo el club de terminar la recuperación de la lesión de rodilla que se produjo en la recta final de la pasada temporada en Vigo y sumarse al equipo desde el próximo mes de enero.n