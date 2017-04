El Celta B quiere rehacerse con una victoria en Aranda de Duero

nnn El inesperado tropiezo de la semana pasada ante el Boiro (0-3), que puso fin a una racha de ocho victorias consecutivas, le costó al Celta B perder el liderato y ser superado en la clasificación por sus dos rivales en la lucha por el título, el Racing de Santander y la Cultural Leonesa, un varapalo del que tratará de rehacerse esta tarde con una victoria en el campo de la Arandina.

El equipo celeste ya no depende de sí mismo para ganar el campeonato –está a tres puntos del Racing y empatado a puntos con la Cultural, que tiene mejor diferencia de goles–, pero su objetivo es sumar los nueve puntos que quedan en juego y esperar un resbalón de sus adversarios: el líder juega en Guijuelo y los leoneses reciben al Lealtad, dos equipos ya salvados virtualmente y sin otros objetivos.

Alejandro Menéndez recupera para este encuentro a Kevin, que no pudo jugar ante el Boiro por sanción, pero pierde a Brais Méndez por ciclo de tarjetas amarillas y sigue sin poder contar con el lesionado Joao, mientras que Iván Villar sigue con el primer equipo. Así las cosas, el técnico celeste podría alinear en Aranda a su once de gala, después de cambiar a los dos laterales en la jornada anterior.

El Celta B tendrá enfrente a una Arandina que ocupa el penúltimo puesto de la clasificación y que hoy mismo puede certificar su descenso a Tercera División.

En la primera vuelta, el filial celeste goleó al conjunto castellano en Barreiro (5-0) con un triplete de Hicham y otros dos tantos de Brais Méndez y Joao, pero la Arandina todavía no se rinde y en la última jornada goleó al Palencia (1-3).

Arandina: Montiel; Edu Payá, Garcés, Noche, Mauri; Saúl, Plaza; Carlos Portero, Rubén Arroyo, Ruba y Edgar.

celta b: Néstor Díaz; Kevin, Roger Riera, Alende, Samu; Juan Mera, Borja Fernández, Gus Ledes, Juan Hernández; Hicham y Borja Iglesias.