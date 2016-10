Zona Franca reclama la aprobación del presupuesto

nnn La delegada de Zona Franca, Teresa Pedrosa, adjudicó las obras de ejecución de una nueva subestación eléctrica en el polígono de Balaídos para GKN Driveline, obra que tendrá un coste de un millón y medio de euros y que permitirá a esta industria de componentes de automoción reducir considerablemente su factura eléctrica. La empresa que ha resultado adjudicataria, Electrónica Industrial y Naval S.L, tendrá ahora que realizar esta obra en un plazo de 300 días. Una vez que entre en funcionamiento, GKN podrá conectarse a la red de alta tensión, en lugar de la actual red en media, lo que le permitirá mejorar la seguridad del suministro y reducir considerablemente los costes de la energía eléctrica por el cambio de tarifa de acceso a redes. Estudios técnicos calculan que estos ahorros pueden llegar a suponer un ahorro de un millón de euros al año.

Tal y como se acordó en las últimas sesiones del pleno del consorcio sobre la promoción de suelo industrial en Vigo, el comité ejecutivo aprobó también la propuesta de modificación del proyecto de presupuestos para 2017 para la ampliación del recinto franco de Balaídos. Esta modificación adelanta una partida de 1.538.565 euros para 2017, y contempla unas previsiones de 6.238.470 euros y 9.533.538 euros para los años 2018 y 2019 respectivamente. El comité ejecutivo aprobó igualmente, sin ninguna oposición, mantener el presupuesto contemplado para la ampliación del Parque Tecnológico: todos los vocales asumieron que un incremento de la inversión ya contemplada para 2017 no podría ser cumplido como consecuencia de los plazos de tramitación de los distintos proyectos que han de aprobarse. Con estos acuerdos se considera desde la dirección de Zona Franca que "ya no hay razón alguna para que no se sometan nuevamente a debate los presupuestos de esta entidad para el año 2017 y estos sean aprobados por unanimidad". Los presupuestos fueron rechazados en julio con el voto de los vocales del Concello y el empresario Manuel Rodríguez, nombrado por el Estado, quien a consecuencia fue cesado. El pleno lo tiene que convocar el alcalde, en su única pero clave competencia. n