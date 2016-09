Zona Franca insta al Concello a negociar sobre 'proyectos claros'

La delegada de Zona Franca, Teresa Pedrosa, pidió al alcalde que se dirija al organismo que dirige si tiene alguna propuesta sobre la Panificadora y otros proyectos “en lugar de dedicarse en exclusiva a hacer declaraciones y mociones. Nadie del Concello se ha dirigido aún a Zona Franca para exponer una propuesta”, manifestó ayer a este diario. Hoy el pleno aprobará una moción del PSOE instando a suscribir un convenio con Zona Franca para rehabilitar la antigua Panificadora. En el texto, el gobierno local se compromete a la redacción de instrumentos de planificación y gestión necesarios para la adquisición de los bienes en ese ámbito. Pedrosa advirtió de que 20 días que el alcalde habla de su idea “y no se ha dirigido aún al organismo por ninguna vía salvo la prensa y ahora nos encontramos con una moción a no se sabe quién”.

Añadió que le explicó por carta al regidor que está dispuesta a ampliar la dotación en los presupuestos del consorcio de 2017 a la ampliación del Parque Tecnológico "y no contestó nunca, como tampoco de la grada de Balaídos. Le pedí un plano para estudiarlo, ha pasado más de un mes y nada".

Teresa Pedrosa señaló que "no sé que pretende con la moción" de hoy. "Parece que quiere que paguemos dos tercios de los 9 millones que costaría la Panificadora. Es sorprendente que alguien quiera hacer un proyecto y no llame a esta institución", insistió. Admitió que rehabilitar la Panificadora puede ser bueno, "pero hay que estudiarlo, ver su viabilidad, quién es el propietario, cuánto cuesta, qué trámites urbanísticos y cuánto durará el procedimiento. En definitiva, un proyecto que no se sabe nada. A ver si algún día presenta un proyecto en Zona Franca", señaló.

Recordó que ni siquiera hay un precio porque el Concello tasa la Panificadora en 9 millones pero el propietario puede pedir 15. Ya pasó con el Rectorado de Areal: el consistorio exige 6 millones y Zona Franca, en dos tasaciones, fijó tres. También lamentó Pedrosa que hayan pasado 43 días desde el pleno en que los presupuestos del consorcio quedaron sin aprobar "y (el alcalde) no tiene interés en convocar otro pleno ni estudiar el presupuesto. Dijo que en 15 días se vería y lo ha incumplido, cada día da una fecha a la prensa".