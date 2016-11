Zona Franca destina 4 millones de euros a la recuperación de la Panificadora

nnn La delegada de Zona Franca en Vigo, Teresa Pedrosa, confirmó ayer que ya había remitido el proyecto de presupuestos de 2017, con algunas modificaciones, a los vocales del Comité Ejecutivo de este organismo y al alcalde, que es presidente del pleno y, por tanto, tiene la competencia para convocarlo, que se pueda debatir las el documento y aprobarlo.

En las cuentas para el próximo ejercicio, que prevén 50 millones de euros de inversión, se han introducido algunas modificaciones reclamadas desde el gobierno municipal, como la anticipación de inversiones para ampliar polígonos industriales, o una partida de 4 millones de euros para adquisición de bienes en el ámbito de la Panificadora. La delegada advirtió de que estos presupuestos deben aprobarse “de modo inmediato” para que, el próximo enero,

Por su parte, Caballero confirmó que, en cuanto reciba el documento, convocará el pleno, “antes de final de mes”. Advirtió que “si me gustan votaré a favor y, si no, en contra. No voy a quedarme callado para darle recursos de Vigo a la Xunta”, en referencia a la ETEA y a la Ciudad del Transporte.n