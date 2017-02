Zona Franca advierte con acciones jurídicas si no va a pleno la ETEA

n n nLa delegada del Estado y presidenta del comité ejecutivo de la Zona Franca, Teresa Pedrosa, remitió ayer una carta a Abel Caballero en la que le solicita que incluya en el orden del día del pleno del organismo franco "el convenio de colaboración entre la Consellería de Facenda y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo para el desarrollo del campus científico tecnolÓgico del mar" y la "constitución de los derechos de superficie, por parte del Consorcio de la Zona Franca de Vigo en favor de la Universidad de Vigo en espacios pertenecientes a la ETEA".

Teresa Pedrosa hizo saber también a todos los vocales del Consorcio su "total disconformidad con la decisión del presidente del Pleno por no permitir el debate sobre unos acuerdos que los propios vocales decidieron por unanimidad volver a debatir en el Pleno siguiente". Pedrosa entiende que "este es un acto unipersonal tomado en contra de los acuerdos adoptados por la totalidad de los miembros del Pleno". Además, la delegada se ha dirigido a la Abogacía del Estado pidiéndole un informe sobre las medidas a tomar ante la inseguridad jurídica y el posible quebranto patrimonial que supone para el Consorcio la no regularización de las cuentas de la ETEA.

"Desde luego, mi propuesta no es fruto de un capricho o empeño personal ya que responde a un mandato legal que no podemos dejar de cumplir pues, el comité ejecutivo de 27 de abril de 2016 acordó, por unanimidad, elevar al Pleno los citados acuerdos que, como sabes, pretenden, en parte, regularizar la situación económico patrimonial del Consorcio derivada de la venta de la ETEA al Ayuntamiento de Vigo y a la Xunta de Galicia y firmado por ti, entre otros, el día 10 de febrero de 2009", explica Teresa Pedrosa en la carta remitida al alcalde vigués.n