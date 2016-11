Los dos yihadistas detenidos en Galicia, vinculados a un autor de los atentados de París

La Guardia Civil detuvo a cuatro yihadistas en las provincias de A Coruña y Almería por su relación con la red de inmigración irregular utilizada por el grupo terrorista Estado Islámico (Daesh). Según el Ministerio del Interior, la investigación trata de determinar la relación de los arrestados con al menos uno de los terroristas de los atentados en París de noviembre de 2015.

La operación, desarrollada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción Número 2 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, permitió la detención en la mañana de ayer de dos personas en las localidades coruñesas de Arteixo y Vimianzo (en concreto en el lugar de Tufións) y de otras dos en Almería.

Los cuatro detenidos en España están acusados de formar parte de la denominada "ruta de los refugiados sirios" entre Turquía y Europa del Este. Según la Guardia Civil, se trataría del mismo entramado utilizado, en octubre de 2015, por diversos miembros de Daesh para entrar en Europa, junto con los autores de los atentados de París de noviembre del pasado año.

contactos con parís

Los detenidos en A Coruña y Almería estuvieron en contacto con al menos uno de los terroristas que participaron el 13 de noviembre en los atentados de París, con hasta seis ataques simultáneos en el estadio de fútbol de Saint Denis, en varios restaurantes y en la sala Bataclán, y que dejó 130 víctimas mortales. En concreto, los arrestados ayer mantuvieron el contacto antes y después de aquel atentado con uno de los terroristas detenidos en Salzburgo (Austria) un mes después.

A raíz de la investigación de los atentados de París, los especialistas del Servicio de Información de la Guardia Civil tratan de determinar si esos contactos están vinculados con la trama terrorista de París o si se trataría, sin embargo, de actuaciones derivadas de la propia red de inmigración irregular. Ese entramado fue el responsable del desembarco de casi 200 inmigrantes en la isla griega de Leros el 3 de octubre de 2015.

La operación se enmarca en la investigación de la Guardia Civil para seguir el rastro a las conexiones en España de dos presuntos terroristas de Daesh detenidos en Austria tras haber accedido a Europa a través de Leros.

Los cuatro detenidos ayer elevan a 61 el número de presuntos yihadistas arrestados en España durante 2016 en un total de 30 operaciones, según los datos recopilados por el deparamento ministerial del Interior. Los dos detenidos en la provincia de A Coruña son dos argelinos, uno de ellos de 33 años y empadronado en Vimianzo, localidad en la que está empadronado desde 2013 y donde tiene un bebé con una joven natural de este municipio. El segundo convivía con otro hombre en un piso en Arteixo, donde residía desde hace dos meses.Los otros dos detenidos en Almería son de nacionalidad marroquí.

La operación de ayer es la primera que se desarrolla en Galicia durante el presente 2016, un año en el que Madrid encabeza el número de detenidos (doce), seguido de Cataluña (once, cinco de ellos en Barcelona), Ceuta (diez) y Alicante (seis).

Esfuerzo permanente de los cuerpos de seguridad del estado

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró que los cuatro yihadistas argelinos y marroquíes detenidos ayer en A Coruña y Almería estaban por España desde 2015 y que tenían conexión con los terroristas que atentaron en París el 13 de noviembre de ese año. No obstante, eludió concretar si estas personas tenían algún objetivo concreto. "Lo importante es que ya no lo podrán cumplir", comentó en declaraciones a los medios d. Zoido subrayó que la operación sigue abierta y pidió "respeto" para el "esfuerzo permanente" de la Guardia Civil y la Policía Nacional. También apuntó que los técnicos serán los que evalúen la posibilidad de elevar de 4 a 5 el nivel de alerta contemplado en el Plan de Protección Antiterrorista. "El hecho de que se hagan operaciones constantes no significa que haya que elevar la alerta", dijo.

Por su parte, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que es "preocupante saber que puede haber una presencia en Galicia de yihadistas", aunque elogió el trabajo de la Guardia Civil para detener a estas personas. El número dos del Gobierno gallego se refirió así a las detenciones practicadas por agentes del insituto armado en Arteixo y Vimianzo. En este sentido, Rueda añadió que "también es tranquilizador saber que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están actuando". Además, aprovechó para felicitar a los agentes y derivó cualquier otro tipo de valoración sobre este operativo que coordina la Audiencia Nacional a la Delegación del Gobierno en Galicia.