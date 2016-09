La Xunta sanciona a tres navieras por llevar pasajeros de más a Cíes

La Consellería de Medio Ambiente ha impuesto sanciones firmes por 18.000 euros en total a tres navieras por llevar pasajeros a Cíes desde Vigo cuyos billetes no se habían emitido a través de la central de reservas y por tanto, fuera de los cauces del control del parque. Es decir, que embarcaron viajeros de más ante la demanda existente en el verano, julio y agosto, lo que llevó a que durante varias jornadas hubiera “overbooking” en el Parque Nacional. Lo que a su vez suscitó quejas de numerosos visitantes.

En total la Secretaría de la Consellería de Medio Ambiente resolvió ya 14 expedientes sancionadores a las navieras por un importe de 6.101,13 euros a cada una de ellas, lo que supone una penalización importante dados los márgenes con los que trabajan y el corto espacio de tiempo en que funciona el servicio, desde finales de mayo hasta primeros de octubre.

Además, las mismas fuentes confirmaron que hay otros expedientes pendientes de resolución que probablemente supondrán nuevas multas por idéntico asunto: transporte sin permiso superando el aforo máximo permitido en las islas viguesas.

El Parque Nacional Islas Atlánticas, que gestiona el Gobierno gallego, mantiene una tasa permanente de 2.200 personas que pueden realizar una excursión de un día y otras 800 en el cámping. Sin embargo, se superaron los 3.000 en varios días, al incluirse los viajes por medios privados –hubo jornadas donde ya no se daban permisos de fondeo- y con la sobreventa realizada por las empresas que hacen las travesías marítimas desde Vigo.

El resultado práctico ha sido por un lado superar la capacidad máxima de Cíes, un espacio que goza de la máxima protección, y a consecuencia incrementarse las quejas de los turistas, que en este 2016 batieron un récord.

Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente indicaron que se mantiene el seguimiento de las compañías y la apertura de sanciones para evitar que se repita lo ocurrido ante el efecto negativo que provocaría para la imagen del Parque Nacional encontrarse con “aglomeraciones”.

Según los datos oficiales, aunque todavía no definitivos, en julio hubo en total 111.772 personas que pasaron por el Parque Nacional frente a 99.636 de 2015, lo que supone una subida del 11 por ciento. De todos ellos, fueron 76.825 pasaron por las Cíes, que acumulaba 128.910 con los meses anteriores, sobre todo junio. En agosto se estima que llegarían otros 90.000 y el récord de 2015 -300.000 turistas- se batirá si septiembre se mantiene a buen nivel.

Las otras islas suman datos más modestos, con los 27.456 de Ons –que rozan en total los 40.000- y los 6.090 de Sálvora y los 5.960 de Cortegada.