La espiral sigue creciendo y ayer la Dirección Xeral de Administración Local de la Xunta emitió una resolución en la que declara la inadmisión de la solicitud realizada por el Concello de Vigo de inscribir el Área Metropolitana en el Rexistro de Entidades Locais de Galicia, al considerar que se no se cumplen los requisitos legales para dicha inscripción, con el asunto de la no incorporación de Vigo al transporte metropolitano de fondo.

En un documento jurídico y sin consideraciones políticas señala la Administración gallega que la sesión constitutiva incumplió la normativa y por tanto la elección como presidente de Abel Caballero, es nula, entre otros aspectos. También destaca el papel que jugó el secretario de la Mesa de Edad, que es el mismo del Concello, que considera extralimitado al haber tomado decisiones para las que no tenía competencias. Horas más tarde, el gobierno vigués enviaba un comunicado con su respuesta en tono político, asegurando que seguiría adelante con el Área y culpando a Feijóo. El asunto, salvo que haya una reunión para alcanzar un acuerdo, podría terminar en los tribunales.

En el documento, la Dirección Xeral argumenta que, entre los requisitos para inscribir el Área como entidad local, está la necesidad de que se hayan constituido de forma efectiva sus órganos de gobierno o gestión.

A este respecto, la Xunta entiende que la sesión constitutiva del Área (celebrada el pasado 1 de diciembre) tuvo que ser suspendida cuando así lo determinó el presidente de la mesa de la edad, Arturo Grandal, alcalde de Salvaterra, y no continuar, como se hizo por indicación del secretario, y a pesar de la ausencia de los alcaldes y concejales del PP, incluido el propio Grandal.

Según figura en la notificación, la Dirección Xeral recibió escritos por parte de concejales del Partido Popular de Moaña y Gondomar, y del propio alcalde de Salvaterra en la que se ponen de manifiesto una serie de "irregularidades" en la sesión constitutiva del Área Metropolitana.

EL PAPEL DEL SECRETARIO



Así, a juicio de la Administración autonómica, no se puede dar validez a los acuerdos producidos después de la `suspensión` de la sesión del 1 de diciembre, entre ellos, la elección de Abel Caballero como presidente del Área Metropolitana. La Dirección Xeral justifica su posición en el hecho de que era Grandal la persona legalmente competente para dirigir ese pleno y, si así lo decidiera (como ocurrió), suspenderlo al considerar que había "serias dudas" sobre la posibilidad de constituir el Área sin que Vigo hubiese cumplido uno de los requisitos básicos para hacerlo: la integración efectiva de del bus urbano vigués en el plan metropolitano de transporte, como marca la ley del Parlamento que validó el organismo metropolitano.

Por ello, considera que la actuación del secretario, de determinar la continuación de la sesión fue "claramente irregular e insólita", y entiende que lo ocurrido a partir de ese momento es "nulo de pleno derecho".

En definitiva, la Xunta comparte la inviabilidad de constituir el Área sin el cumplimiento efectivo del convenio del transporte y, además, no da validez a los acuerdos de la sesión del 1 de diciembre producidos tras la suspensión de la misma. "Cuando se den los supuestos legales necesarios para la constitución del Área podrá convocarse nuevamente la sesión constitutiva y la elección del presidente", añade.

El transporte, la clave de todo

En su notificación se remite a los textos legales de aplicación; así como al informe del Consello Consultivo del 30 de noviembre, que dice que la constitución del Área no puede ser efectiva sin la integración en el transporte metropolitano del bus urbano; y a un informe de la Dirección Xeral de Mobilidade, que constata que Vigo no ha cumplido ese convenio del transporte al "no asumir el programa tarifario acordado".

Así las cosas, la Dirección Xeral de Administración Local ha resuelto inadmitir la petición de registro del Área al no darse "los presupuestos legales imprescindibles", y señala que, contra esta resolución, los interesados pueden interponer recurso de alzada ante el vicepresidente, Alfonso Rueda, en el plazo de un mes. De momento, el Área queda sin NIF, po r lo que no puede realizar operaciones, y también sin personal funcionarial.