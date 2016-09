La Xunta expropiará suelo para ampliar los parques industriales

n n n El pleno de Zona Franca aprobó también las dos propuestas lanzadas desde la Alcaldía que modifican acuerdos anteriores alcanzados por el Concello con el consorcio vigués en materia de suelo empresarial y que supondrá la salida de la Admnistracion local y la entrada de la Xunta en las ampliaciones del Parque Tecnológico (PTL) y el polígono de Balaídos, sumando unos 300.000 metros cuadrados más. En ambos casos, también tuvo que modificarse el texto de las mociones, puesto que el pleno no tiene competencias para mandatar al comité ejecutivo sobre los convenios, por lo que se quedaron en propuestas para que este órgano "estudie" las dos mociones.

No obstante, Teresa Pedrosa ha precisado que, en el caso del PTL, Zona Franca ya está tramitando su ampliación por la vía del plan sectorial, de modo que sería la Xunta la que expropiase y pagará el consorcio y desarrollará y urbanizará el suelo. El proceso, como también explicó Caballero, será usando la "ley Vigo" o la vía supramunicipal, en función de su rapidez y encaje legal. En el Tecnológico serán unos 200.000 metros destinados a zona comercial y empresarial. Ikea quería instalarse en este terreno.

En el caso de Balaídos, el principal cambio es que, según la delegada, el Ayuntamiento renuncia al desarrollo de la parte que le correspondería (donde se contemplaba un hotel y servicios), y delega del desarrollo urbanístico de la parte de uso industrial en Zona Franca que lo tramitará también a través de un plan sectorial o la ley Vigo, como en el anterior proyecto de dotación de suelo. En dicho polígono se contemplaban 200.000 metros, pero Zona Franca sólo desarrollará unos 100.000, el área industrial vinculado a PSA. El Concello se queda al margen y ya no tendrá que expropiar. El gobierno vigués indicó que la causa será la anulación del Plan General. Para el consorcio vigués se trata de una buena solución, aunque llevará al menos dos años completar todo el proceso administrativo.

En el pleno también se solicitó por Teresa Pedrosa información sobre el proyecto de la grada y parking de Balaídos. n