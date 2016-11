La Xunta exige tarifa única de Vitrasa y el alcalde dice que hay un convenio

n n nLa conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, apuntó que "parece que no es compatible" la entrada en funcionamiento del Área Metropolitana sin la incorporación efectiva del autobús urbano vigués al transporte metropolitano, de acuerdo con una disposición adicional de la Ley del área. "Es clara la ley.

Al ser cuestionada por este tema durante una rueda de prensa desarrollada en la Delegación de la Xunta en Vigo, Vázquez ha recordado que hay un convenio firmado entre la Administración autonómica, el Gobierno vigués y la concesionaria del autobús urbano -Vitrasa-; y otro más entre las dos instituciones y otros 13 ayuntamientos del área.

En este marco, ha subrayado que los motivos de que el autobús urbano de Vigo no se haya integrado todavía en el transporte metropolitano "no es un problema técnico", sino "un problema mucho más básico, que es que desde el Ayuntamiento quieren que los vecinos que no sean de Vigo no paguen 0,86 euros, sino 1,32".

No obstante, remarcó que no pueden aceptar el cambio de tarifa propuesto por la concesionaria, porque "va en contra" de los convenios firmados y "en contra de la propia Ley de área metropolitana de Vigo", que en una disposición adicional condiciona la efectiva puesta en funcionamiento del Área a la incorporación de Vigo al transporte metropolitano. Cuestionada sobre si cree que el problema viene de la concesionaria, ha insistido en que el problema es por la tarifa pero, en todo caso, "deben ser el Ayuntamiento de Vigo y Vitrasa los que respondan". "Si el alcalde considera que el problema es Vitrasa, que lo traslade. Nosotros lo que trasladamos es que hay que cumplir los acuerdos y la palabra dada", ha rematado. En la misma rueda de prensa, el alcalde de Baiona, Ángel Rodal -uno de los 13 ayuntamientos adheridos al área y al transporte - también ha pedido a su homólogo vigués que "cumpla como los demás".

Con respecto a la puesta en marcha del transporte metropolitano, Abel Caballero mantiene, al contrario que la Xunta, que el problema es que está pendiente de la homologación de las canceladoras "de los buses urbanos, y de los interurbanos, que dependen de la Xunta". En todo caso, y sin querer referirse al conflicto por las tarifas del bus de Vitrasa, pese a las preguntas de los medios, incidió en que el convenio está firmado y exige "que se ponga en funcionamiento". n