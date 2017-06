La Xunta deberá pagar más por la muerte de dos brigadistas

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia obliga a la Xunta de Galicia a incrementar las indemnizaciones a los familiares de los dos brigadistas que fallecieron en agosto de 2010 en un incendio forestal que se produjo en el municipio de Fornelos de Montes, tras admitir los recursos de los perjudicados.

Las familias de los brigadistas fallecidos, Rodrigo Amo González (Nigrán) y Xulio Martínez da Silva (Vigo), habían recibido en su día 75.000 euros en indemnizaciones por parte del seguro de la Xunta y de la Administración central, cantidades que los familiares consideraron insuficientes.

En la sentencia, el tribunal estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por las familias contra la resolución del departamento de Medio Rural del Gobierno gallego, en la que no se admitía su reclamación de responsabilidad patrimonial.

Los magistrados ordenan que se les abone adicionalmente 30.000 euros a los padres de cada uno de los fallecidos y 11.250 euros a sus hermanos, frente a los 175.000 euros que reclamaban en su conjunto.

El fallo detalla que si bien tanto los medios materiales de que disponían los brigadistas como los protocolos a seguir "fueron los adecuados" y que la experiencia y conocimientos con que contaban los integrantes de la brigada resultó "ajustada", se produjo una demora en la llegada de la motobomba.

"Es evidente que, de haberse contado en el lugar del siniestro, desde el primer momento, con ese servicio, las consecuencias lesivas que ahora nos ocupan posiblemente no se habrían producido", recoge la sentencia, que añade que “no vale argüir que el conductor no conocía el paraje”.