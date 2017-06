La Xunta busca apoyos para las Cíes con el Parque

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y la diretora de Turismo, Nava Castro, se reunió en esta ocasión con otros 15 colectivos relacionados con el turismo y la náutica para explicar la propuesta de candidatura Cíes-Parque Nacional Islas Atlánticas de cara a la Declaración por la Unesco que ha planteado la Xunta, con las islas viguesas liderando el resto del parque que incluye Ons, Cortegada y Sálvora. Una candidatura que "no excluye a nadie", sino que "es mucho más inclusiva, no perjudica a nadie y tiene más viabilidad de llegar a buen puerto", dijo el conselleiro. La reunión se celebró en la sede del Parque, el Cambón, y la misma asistieron, entre otros, representantes del Cluster turístico de Galicia, de la Asociación de Hoteles de Vigo, de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería, de la Asociación de Agencias de viajes, así como clubes como el Liceo, el Náutico de Vigo y el de Canido y Marina Davila, así como otros del Morrazo y Baiona.

Los asistentes a la reunión que hablaron abogaron por que las administraciones local -que sólo quiere en la candidatura a Cíes- y autonómica analicen qué oportunidades tiene cada una de las propuestas y dar imagen de unidad.

El conselleiro indicó ya en la reunión "que todos los que estamos aquí queremos que las Cíes sean patrimonio de la Unesco", y se mostró convencido de que el conjunto del Parque que va a competir en un club tan exigente tiene más posibilidades de salir adelante. Añadió que es muy importante poder explicar la candidatura y recoger la experiencia de los profesionales del campo turístico para poder incorporar ese conocimiento y armonizar todos los intereses.

Por su parte, la directora de Turismo explicó que la naturaleza es la principal motivación por la que los turistas eligen visitar Galicia, de manera que una distinción como la de Patrimonio podría suponer un destacado impulso de visitantes en las Rías Baixas.

Uno y otra insistieron en que la Xunta busca un acuerdo dialogado con una candidatura integradora y de consenso, que reconociendo el valor singular de las Cíes, plantee el conjunto del Parque Nacional como uno todo. Subrayaron que una de las grandes fortalezas de esta candidatura son los trabajos hechos y la existencia de una unidad de gestión en el Parque Nacional.

En este sentido, el titular de Cultura incidió en que en España los tres bienes patrimonio mundial en la categoría natural son Parques Nacionales, que en el caso de Garajonay ocupa seis ayuntamientos y en Doñana y Teide 14. "Esto asegura la armonización y los criterios de gestión", dijo. En el Parque del Teide, aunque el volcán es el elemento icónico, se incluyó la totalidad con el Pico Viejo, la Caldera de las Cañadas, la Fortaleza, los Roques de García y los rifs.

Castro recordó que el Camino del Norte se declaró Patrimonio mundial "y pasa por varias comunidades y ayuntamientos. Hay que ser capaces de unirse por un objetivo común" y pidió apoyo a todos los sectores "para que lo logremos".

Desde Marina Davila se preguntó qué posibilidades hay de que las Cíes solas consigan algo. "No es mejor sentarse con el alcalde y explicarle que sin el Parque en conjunto no hay prácticamente posibilidades", dijo. El conselleiro respondió que fragmentar la candidatura dejando solo Cíes resta posibilidades. Lo mismo apuntó el director del Parque, José Antonio Fernández Bouzas sobre que se presenten dos candidaturas: "No beneficia", dijo. El presidente del Liceo también planteó a la Xunta si el alcalde puede ir por su lado y presentar su candidatura, y consideró clave que haya unidad de gestión en una candidatura integradora, liderada por Cíes. La mayoría insistió en ir todos juntos.

Caballero: "Que retiren su candidatura"

Por su parte, por la mañanaAbel Caballero insistió en que la Xunta tiene que "retirar" la candidatura Cíes-Parque Nacional porque "está haciendo el ridículo", y criticó que, a estas alturas, el Gobierno gallego aún no le ha remitido la documentación de su propuesta. Aconsejó al conselleiro de Cultura, Román Rodríguez que, "por su propio bien", no hable de esta propuesta porque "cada vez que habla pone más de manifiesto que lo único que intentaron fue reventar la candidatura de Islas Cíes". Abel Caballero insistió que la Xunta "está haciendo el ridículo" al presentar una candidatura de forma "clandestina", sin el consenso de las organizaciones de la ciudad, y sin informar al Ayuntamiento. "El conselleiro sabe que tienen que retirar la candidatura. El Ministerio no da crédito, ni siquiera desde la afinidad política". El alcalde preguntó si ahora el Gobierno gallego "dice que lo importante son las Cíes", "por qué presentaron la candidatura del Parque Nacional", o "por qué no se acoplaron a la candidatura del Ayuntamiento, que lleva 4 años trabajando".