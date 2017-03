Sin voluntarios en Vigo para ser juzgado de cláusulas suelo

n n n Ningún juzgado de Primera Instancia de Vigo se postuló ayer voluntario para especializarse en procedimientos sobre cláusulas suelo y condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias. La junta de jueces reunida ayer acordó mantener su petición de que el refuerzo previsto para estos asuntos sea similar al que se creó para las preferentes pero cuyo funcionamiento no esté adscrito a un juzgado de Primera Instancia en concreto, como plantea el Consejo General del Poder Judicial, sino de forma independiente.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dio cuenta en sala de gobierno de la comunicación remitida por el CGPJ para impulsar el inicio de la tramitación del procedimiento de especialización de juzgados. Con tal fin, ayer las juntas de jueces de las principales ciudades debían reunirse. En tal encuentro podían ofrecerse de forma voluntaria los juzgados interesados en esta especialización. Pero en Vigo no hubo.

Según informó el juez decano, Germán Serrano, “mantuvimos el acuerdo anterior. Creemos que lo mejor sería un refuerzo independiente no adscrito a ningún juzgado”. De esta forma, una vez finalizado el refuerzo, las ejecuciones pendientes se dividirían entre todos los juzgados de Primera Instancia y no entre el órgano que estuviera adscrito.

El Consejo General del Poder Judicial deberá ahora tomar una decisión al respecto. En su propuesta, el juzgado especializado tendrá carácter provincial por lo que todavía no se sabe dónde se ubicaría. Los jueces de Vigo tienen claro que la opción más sensata sería que estuviera en la ciudad. “Por volumen de asuntos e infraestructuras sería lo más razonable”, afirmó Serrano, si bien se mostró prudente respecto al criterio que pueda tomar el Poder Judicial.

La intención es que los refuerzos comenzaran a funcionar en el mes de junio, una vez finalizado el plazo otorgado a las entidades bancarias para alcanzar acuerdo con los usuarios. A partir de ahí es cuando se prevé que pueda haber una avalancha de asuntos, aunque hasta la fecha, no se ha registrado un incremento notable de demandas.n