Visto para sentencia la venta al Celta de la sede del Mercantil

nnn El juzgado de Primera Instancia juzgó ayer la denuncia interpuesta por un socio del Círculo Mercantil que intenta invalidar la asamblea en la que se votó por mayoría en abril del año pasado la venta de la sede de la sociedad al Celta. Los motivos que presentó la abogada del demandante, Elisardo Antonio Fuentes de Diego, se basan en la "falta de información a los socios" y el envío de la misma con una antelación de apenas 3 días cuando los estatutos hablan de 15 días naturales.

En la vista declararon tanto el presidente del Círculo Mercantil en el momento de celebrarse la asamblea de la venta como el actual. Nicolás Pérez Guerra, que sumió las riendas de la sociedad después de la venta del edificio de la calle Príncipe, reconoció a preguntas de la abogada del demandante que "el procedimiento no fue lo suficientemente transparente. Es una valoración personal. Se podía haber alcanzado un mayor acuerdo", sentenció. Cuando se le pidió que aclarase esa falta de transparencia manifestó que siguieron en todo momento las normativas del club, matizando que "lo que hubo fue demasiada prisa. Debía haberse planteado con más tiempo. Era una decisión muy importante".

En la asamblea del 19 de abril del año pasado los socios eligieron entre dos opciones, una de ellas la presentada por el Celta. Esta propuesta era en esencia igual a la que no había logrado el apoyo de los socios en la asamblea que tuvo lugar en noviembre del 2014, diferenciándose solo en que no se pagaría medio millón de euros en especie.

El presidente del Mercantil durante los meses en los que se gestó la venta de la sede, Ignacio Pérez Amoedo, defendió en todo momento la actuación de la junta directiva, asegurando que "se informó a los socios", recordando que además de publicarse en el editorial de la revista de la sociedad, se colgó en los tablones, tal y como recogen los estatutos, y se enviaron correos electrónicos a los asociados. Por su parte, el director general del club en aquel momento, José María Otero, manifestó que se reunieron con los socios antes de la asamblea para informarles, reconociendo que sin embargo "aquellos muy mayores y de movilidad reducida fueron descartados una vez que nos dimos cuenta que era imposible localizarlos" al no disponer del suficiente tiempo. n