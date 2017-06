Visita accesible de Apamp a una bodega

La Ruta do Viño Rías Baixas ofreció una visita accesible para veinte usuarios y diez monitores de la Asociación de Familias con Parálisis Cerebral (Apamp) de Vigo. La actividad se desarrolló en las instalaciones de Granbazán, bodega de Vilanova de Arousa asociada a la Ruta do Viño, y les permitió conocer el proceso de elaboración de los vinos de la Denominación de Origen Rías Baixas.

Laura Expósito, de la Ruta do Viño Rías Baixas, explicó que “quisimos adaptar la visita a las necesidades específicas de este colectivo, por lo que nos pareció buena idea ofrecer un taller con el que trabajar con los diversos sentidos, base para la posterior cata de vino”.

María López, de Apamp Vigo, aseguró que esta acción “ha sido muy positiva porque les han permitido disfrutar de una experiencia muy interesante y conocer de cerca un patrimonio cultural tan nuestro como el vino”.