Un vigués investiga los canales del Golfo de Cádiz

El investigador del Departamento de Geociencias Marinas y Ordenación del Territorio Anxo Mena participa esta semana en la exploración de los canales submarinos del talud superior del golfo de Cádiz en el marco del proyecto europeo Graco (Gravitational and Contouritic Interactions on the Upper Slope of the Gulf of Cádiz close to the Strait of Gibraltar). Este trabajo, liderado por el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC), tiene como objetivo estudiar, por primera vez de forma intensiva, la interacción entre los movimientos de sedimento desde la plataforma hacia el talud por procesos gravitacionales y el transporte que realiza la corriente profunda mediterránea a su salida del estrecho de Gibraltar. "Mi participación en este proyecto surge cómo resultado de años de colaboración entre diferentes instituciones y personal científico que empleamos el golfo de Cádiz como área de estudio", subraya Mena, que en julio se incorporó a la Royal Holloway University of London cómo investigador de posdoctorado contratado por la Universidad de Vigo al amparo de la convocatoria de ayudas realizada por la Xunta.

“Con este proyecto la idea es intentar aproximarse a la caracterización de la interacción de las masas de agua mediterráneas con el fondo oceánico a través de la toma de imágenes del fondo submarino y de la toma de muestras superficiales y registros sedimentológicos”, explica el investigador, que, en esta ocasión, comparte equipo con otros 13 investigadores y estudiantes pertenecientes a diferentes instituciones de España, Portugal, Reino Unido y Bélgica.

Los datos recogidos se estudiarán los próximos años bajo la dirección de la investigadora principal del proyecto, Marga García.