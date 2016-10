Un vigués en la American Society of Hypertension

nnn La American Society of Hypertension acaba de incluir en su relación de miembros, "fellow", al catedrático de Teoría de la Señal de la Universidad de Vigo Ramón Hermida, que se convierte así en el primer y único no americano que entra formar parte de este prestigioso grupo. Autor de más de 275 artículos, Hermida lleva 30 años dedicados a la investigación aplicada en el campo de las telecomunicaciones, específicamente en el ámbito de la ingeniería biomédica y la cronobiología. “Es una honra para mí y para el grupo, ya que se trata de un reconocimiento a nuestra trayectoria y a las líneas de investigación en las que trabajamos”, afirmó. Hermida trabaja en el Laboratorio de Bioingeniería y Cronobiología, integrado en el Centro de Investigación AtlantTIC.

La American Society of Hypertension sitúa a Hermida y a su grupo como padres de la cronobiología de la hipertensión en el ámbito mundial, un reconocimiento al trabajo realizado, tanto en el ámbito clínico, como de aportación en investigación en el campo de la hipertensión y el riesgo vascular.

Según explica, “abrimos un área desconocida hasta el momento y, en la actualidad, el hecho de que la medicación hipertensiva sea más favorable por la noche ya aparece recogida en guías de práctica clínica más importantes del mundo”.

Las conclusiones del proyecto Hygia, dirigido por Hermida, aparecen recogidas en las guías, entre otras, de la Asociación Americana de Diabetes, de la Asociación Europea de Cardiología y de la Sociedad Japonesa de Hipertensión. Recientemente, la US Preventive Services Task Fuerce, la comisión de expertos para temas de salud pública del gobierno norteamericano, determinó por primera vez que el diagnóstico de hipertensión en adultos de más de 18 años debe realizarse siempre y necesariamente con monitorización ambulatoria, valorando así el Hygia.

Formado en España y Estados Unidos, Ramón Hermida preside en la actualidad la International Society fuere Chronobiology y la Sociedad Española de Cronobiología Aplicada, Cronoterapia y Riesgo Vascular. Desde el Laboratorio de Bioingeniería y Cronobiología dirigió más de 70 proyectos de investigación y ensayos clínicos en monitorización ambulatoria de la presión arterial y cronoterapia de la hipertensión, así como de identificación precoz y prevención de la preclampsia en el campo de la ginecología y la obstetricia y en oncología, a través de estudios de la cronoterapia del cáncer de ovario y vejiga, la cronoepidemiología o la prevención del cáncer de mama.

Los resultados del proyecto revolucionaron la medicina vascular en el ámbito mundial, ya que fue el primer estudio internacional que pudo confirmar que el riesgo cardiovascular de un paciente sólo se puede determinar correctamente midiendo la presión arterial durante el descanso nocturno. Tras más de nueve años de estudio, Hygia es una red profesional afianzada en el sistema sanitario de Galicia, en la que participan 300 investigadores y que monitorizó a más de 20.000 pacientes para extender el uso de esta herramienta diagnóstica en Primaria. n