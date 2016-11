nnn Ídolo de adolescentes, el niño de oro del pop español, Abraham Mateo hace gala de una sensatez y seriedad que sorprenden por su juventud. Acaba de cumplir la mayoría de edad y ya acumula discos de oro y platino. Mañana actuará en el Auditorio de Beiramar en el final de gira. Sobre este concierto y sus proyectos de futuro habló ayer para los lectores de Atlántico Diario.

Entra en la recta final de la gira de “Are you ready”. ¿Guarda alguna sorpresa para Vigo?

Es cierto que estamos acabando, ya quedan pocos conciertos. En Vigo tengo pensado subir a una fan al escenario. Creo que van a “flipar” con el show.

En este disco apostó por un cambio de trayectoria, ahondando más en el mensaje. ¿A qué se debe?

Este cd es una reedición del anterior. Buscaba una revolución en las letras. Ha pasado el tiempo y he madurado como cualquiera. Eso se nota en lo que escribo. Hay una canción, “Mi vecina”, que me hizo especial ilusión. Abordó la historia de un amor platónico. Es algo diferente de lo que había hecho hasta el momento y ha tenido mucha aceptación.

Pese a su juventud, siempre ha defendido su implicación en la elaboración de los discos. ¿Le gusta controlar todo el proceso creativo?

Soy muy perfeccionista y eso me convierte en algo pesado. Compongo y estoy muy pendiente de las mezclas. Ahora también me interesa la producción. Tengo en casa un pequeño estudio de grabación y allí me paso horas sin salir. Tiene que venir mi madre a buscarme para llevarme a la cocina a comer.

Suele clasificar su música como pop, es una etiqueta muy amplia. ¿Qué la hace diferente a otras?

Defino mi estilo como pop, pero con toques románticos. En mis discos tienen cabida desde los temas más movidos, del tipo más urbano hasta las baladas. Yo he comenzado a cantar con canciones románticas y mantengo el gusto por ese género.

A punto de acabar la promoción de “Are you ready”, ¿ya está pensando en el quinto disco?

Así es. Hace unos meses ya estuvimos en México y Miami componiendo para el próximo trabajo. Colaboran músicos a los que yo admiro muchísimo. Saldrá en 2017, pero los fans podrán escuchar algún adelanto a partir de principios de año. Va a sorprender seguro.n