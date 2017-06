Vigo suma firmas para recuperar Filosofía en 2º de Bachillerato

nnn Un grupo de profesores se reunió ayer en la calle Príncipe para recoger firmas a favor de la Filosofía como asignatura obligatoria en 2º de Bachiller y poder “burlar” la ley de educación aplicada por el ministro Wert en 2015. Comunidades como Zaragoza, Valencia o Asturias entre otras han conseguido volver a instaurarla gracias a 2.500 apoyos. En Galicia, esta movilización no ha sido la única, en Santiago y en A Coruña ya se han realizado acciones para poder presentar la Proposición No de Ley en el Parlamento gallego.

Carmen Adán, profesora de Filosofía en el IES Politécnico de Vigo, habló sobre la importancia de la materia de historia de la filosofía y los problemas que conllevaría su retirada del temario escolar. “Sin filosofía no puede existir una sociedad justa”. También mencionó la realidad y lo que ocurre en las aulas de los institutos gallegos. “El alumnado quiere y elige la asignatura de Historia de la Filosofía, ¿por qué quitársela?”.

Jorge Álvarez, catedrático y profesor de filosofía, colaboró junto con sus compañeros en la recogida de firmas. Habló sobre el mal que generaría la retirada de esta asignatura, hasta ahora obligatoria en 2º de Bachiller. “Una sociedad que está cambiando a pasos agigantados como la nuestra, requiere de capacidad de juicio”. Además hizo referencia a las contradicciones que conllevaba la instauración de este cambio. “Las nuevas leyes hablan sobre la autonomía, la igualdad, el criterio, la opinión… Sin embargo, quitan la asignatura que enseña a los más jóvenes esos valores”. Para terminar su intervención, el docente del IES Rosales II criticó la educación y cómo está planteada no sólo en Galicia sino en España. “Al final los chavales van a aprender a utilizar antes una tarjeta de crédito que los criterios de la vida”. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, mostró su apoyo a la iniciativa aportando su firma junto a la del concejal de cultura Cayetano Rodríguez. El alcalde estuvo hablando con los docentes que impulsaron esta iniciativa narrando algunas anécdotas de sus años en Cambridge y el conocimiento filosófico que él mismo descubrió en la universidad inglesa. “La historia y la filosofía ayuda a entender la sociedad y cómo funciona. Es inconcebible que se retire de la educación”. Al finalizar invitó a los ciudadanos de Vigo a que se sumara a la iniciativa y que aportaran la mayor cantidad de firmas posibles.

Con la Ley Wert, esta asignatura dejó de ser obligatoria este curso en 2º de Bachillerato. Sin embargo, varias comunidades autónomas decidieron proteger la materia en sus currículos. Filosofía sigue siendo obligatoria en 1º, pero en 2º es una asignatura que los alumnos de todas las modalidades pueden escoger en función de sus intereses y los centros pueden ofertar o no.n