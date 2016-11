Vigo sale al encuentro de la superluna

nnn La -en teoría- mayor superluna en setenta años lució ayer sobre Vigo y no dejó indiferente a los curiosos y aficionados a la astronomía que se acercaron ayer a los parques municipales de la ciudad para disfrutar de este fenómeno, que no se repetirá hasta el año 2034.

El buen tiempo acompañó a los amantes de los astros que pudieron contemplar el fenómeno sin mayores distracciones.

Una auténtica concentración de curiosos se dieron cita a partir de las seis y media de la tarde para contemplar el fenómeno ampliamente publicitado y que no quedaron del todo satisfechos con el espectáculo astronómico. Aunque en efecto, el satélite lució más que en otras ocasiones debido a que el planeta está en el punto del año en el que está más pegado a la luna, el resultado final fue ligeramente decepcionante, si bien el brillo del astro resultó incluso más llamativo. Hay una explicación conocida del fenómeno.

Durante este tiempo, conocido como perigeo, el satélite se ve en torno a un 14 por ciento más grande y un 30 por ciento más brillante que cualquier otra luna llena de otro mes, alcanzando un característico color rojizo.

Una superluna de tales características no ocurría desde hace casi 70 años. En concreto, desde la noche del 26 de enero de 1948. Se podrá ver a una distancia de 356.512 kilómetros de nuestro planeta. Además, no habrá una luna llena similar hasta el 25 de noviembre del 2034, cuando estará a 356.447 kilómetros de distancia de la Tierra.

Noviembre astronómico

Los aficionados a la astronomía encontrarán especialmente atractivo este mes de noviembre. Este próximos jueves, día 17, se producirá el máximo de las Leónidas, una lluvia de estrellas que, apuntan los expertos, este año no será demasiado afortunada, pues la Luna se encontrará en fase llena e impedirá su visibilidad para los amantes de las lluvias de meteoros. Las Leónidas son meteoros muy brillantes y extremadamente rápidos, pues alcanzan velocidades de unos 250.000 kilómetros por hora. La mayor actividad tendrá lugar en la noche del 17 al 18 pero para observarlas hay que trasladarse a alguna zona sin contaminación lumínica, fuera de la ciudad. n