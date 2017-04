Vigo registra nuevos ‘puntos negros’ de ocio nocturno

n n n El operativo nocturno de fines de semana de la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local ha conseguido en los últimos años amortiguar los efectos de la movida nocturna en las principales zonas de ocio de la ciudad. El control de horarios de cierre de locales (motivo del 70% de multas a establecimientos en la ciudad), con una caída sustancial de sanciones en los últimos cinco años (cerca del 50%) unida al incremento de vigilancia en entornos como Churruca, Casco Vello o Areal ha conseguido eliminar algunos “puntos negros ” de ocio nocturno vinculados a determinados establecimientos. Fuentes policiales citaban Eduardo Chao o calle Barcelona entre los lugares donde se pudieron poner fin a los conflictos generados entre los usuarios de algunos establecimientos y los vecinos.

Estos dispositivos policiales no han evitado que los mencionados “puntos negros” se diseminen alrededor de otros locales que, al estar fuera de las tradicionales zona de ocio, están generando problemas de convivencia en el entorno.

La propia Policía Nacional ha tenido que intervenir por peleas multitudinarias en el entorno de calle Cuba, Urzaiz y Vía Norte. Fuentes policiales aseguran que allí se sitúan locales, la mayoría latinos, con gran afluencia de personas lo que genera conflictos y ha derivado algunas intervenciones a pie de calle donde se ha detectado venta de drogas al menudeo e interceptado armas blancas.

La situación ha puesto en pie de guerra a los vecinos.

La semana pasada, residentes de Vía Norte solicitaban al alcalde una solución al explicarle las constantes llamadas a la Policía por conflictos en la calle con los usuarios de un bar. Fuentes de Comisaría confirmaron que se reciben llamadas casi todas las semanas de esa zona.

El propietario del establecimiento, Oscar, coincidió en que “mayor seguridad nos vendría bien a todos, porque nosotros como local cumplimos con el horario y las normas pero no podemos controlar lo que hacen los usuarios fuera del establecimiento”. Explicó que ayer mismo, “tuvimos que llamar a la Policía porque una mujer, a la que no dejamos entrar, se puso en la puerta a hacer ruido. Nosotros no queremos a personas conflictivas en nuestro bar y en cuanto vemos una actitud incorrecta, les echamos fuera”.

Este empresario lamenta que haya voces contra su local, cuando el problema, dice, “se genera en la calle”.

Los vecinos por su parte, aseguran que ya no saben qué hacer, ni a quién acudir. “Llevamos soportando peleas, ruidos y trapicheo de la clientela de este bar desde 2010, llamamos a la Policía prácticamente todos los días”. Residente en la zona hace más de tres décadas, J. no se atreve a dar ni siquiera su nombre de pila: “No sabemos quién puede haber detrás”. Con los trabajos de humanización, los afectados ven una oportunidad para visibilizar su problema. “Si no hay otra forma de hacernos oír, colgaremos pancartas en los balcones el día de la inauguración de la calle”, indica otro vecino, que de igual forma prefiere ocultar su nombre en una inicial, R. Con la vivienda y el negocio en Vía Norte, R. también se vio envuelto en un pequeño altercado: “El lunes pasado, con mi nieta en brazos, fui amonestado por unos borrachos que me cogieron del brazo; tuvo que intervenir la Policía”. Asegura que su hija siempre cambia de acera al regresar a casa “para evitar problemas”.

Dos mujeres, B.T. y B.L., comparten comunidad y como sus vecinos, temen represalias y no quieren hablar abiertamente. “Todos los días hay un espectáculo, a la hora en que la gente sale de misa, en la puerta del bar vuelan las sillas por el aire”, apuntan, al tiempo que indican que dentro del local nunca pasa nada: “En cuanto hay el más mínimo roce entre dos clientes, los echan a la calle y el escándalo lo montan en el espacio público”. Declaran que nunca se acostumbra uno a esa situación, pero que ahora ya no se asoman cada vez que escuchan una sirena. Dicen sufrir también pérdidas económicas, ya que sus coches aparecen abollados y el entorno dañado y sucio. “Incluso en una ocasión se colaron en un portal para mantener relaciones sexuales”, afirmaron.n