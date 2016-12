nnn Con una caída del 17,5% en el número de delitos desde 2013,Vigo se sitúa en los mejores niveles de seguridad registrados en estos tres años. A falta del balance definitivo con el último trimestre del año, la estadística hasta octubre recogida por el Ministerio de Interior refleja una caída generalizada de la delincuencia, más significativa en hechos criminales de especial relevancia como los homicidios y asesinatos o los robos en viviendas.

En el primer caso, 2015 fue uno de los peores de la historia reciente de la ciudad, con cinco crímenes registrados frente a cuatro el año anterior, mientras que en lo que va de 2016, no se ha registrado ninguno. Sí ha habido no obstante tentativas graves, que no aparecen registradas en las estadísticas oficiales públicas.

En cuanto al robo en viviendas, el talón de Aquiles de las fuerzas de Seguridad, ha descendido en un 35% en los tres últimos años, pasando hasta octubre de 2013 de los 361 a lo 233 actuales y con un descenso del 18% respecto al mismo periodo del año anterior. La cifra no obstante sigue siendo importante, con 233 robos en 270 días, teniendo en cuenta que en dicha cifra están incluidos los meses ‘calientes’ de verano, cuando más denuncias se presentan.

La mayor actividad se registra en los hurtos, a lo que se dedican tres de cada diez delincuentes en la ciudad y que arrojan una cifra de más de 2.000 en nueve meses, situándose en 2.401, con una ligera subida respecto al mismo periodo del año anterior pero lejos de los primeros registros de 2013, cuando se llegaron a cifrar en 2.869 este tipo de robos menores. Los daños ocupan la segunda categoría con mayor incidencia dentro de la delincuencia y que sigue a la baja en 2016, con un descenso del 5%.