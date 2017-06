Vigo pide a la UE que se aplique la norma de Portugal en el PIF

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria conoció ayer el triple requerimiento dirigido a la Comisión Europea sobre “la distorsión de la competencia relativa a la importación de productos de origen animal de países no comunitarios”. Según Enrique López Veiga, se trata de un requerimiento “serio”, en el que se insta a la Comisión a velar por el cumplimiento equitativo de las normas comunitarias. Es decir, que en Vigo y Leixoes se apliquen las mismas normas, lo que no ocurre. En su opinión, sería idóneo optar por la fórmula portuguesa, más abierta.

Concretamente, la institución se dirige a las direcciones generales comunitarias (DG) Mare, DG de Competencia y DG de Salud y Seguridad Alimentaria a las que solicita aseguren un control documental idéntico de las importaciones, que homogenice las normas que regulan estos controles, elabore un expediente sobre la posible distorsión de la competencia en materia de importación, determine con claridad las responsabilidades de cada una de las administraciones públicas de los Estados miembros de la UE, señale las medidas concretas destinadas a garantizar la libre competencia y una aplicación homogénea de la normativa comunitaria, y tome las medidas necesarias para asegurar que todos los Estados miembros apliquen de una manera armonizada y con el mismo rigor los controles establecidos para la lucha contra la pesca. En caso de que esta solicitud no prosperara, la Autoridad Portuaria de Vigo no descarta la posibilidad de acudir judicialmente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el no pronunciamiento por parte de la Comisión al respecto.

BENEFICIOS

Por otra parte, el resultado de explotación obtenido en este quinto mes del ejercicio se sitúa en un resultado positivo de 244.000 euros, mejorando el obtenido en el quinto mes del pasado ejercicio (-66.000 euros) lo que supone un “repunte” de la actividad económica.