“Vigo me gustó ya cuando llegue"

nnn Iván Rodríguez llegó con su familia a la ciudad siendo un niño y ya se siente un vigués más. Le gusta el marisco y su oficio de tatuador profesional.

¿Como decidió radicarse e Vigo

En realidad yo no decidí radícame en Vigo, mis padres ya estaban viviendo en la ciudad y cuando ellos ya se establecieron me enviaron el pasaje. En el avión cumplí los 11 anos. En mis país existía mucha delincuencia. Los jóvenes en Colombia tienen poca esperanza de una vida digna. Mis padres querían un mejor futuro para mí. Querían que yo estudiara.

¿Cómo fue la integración en la ciudad.

Al principio la integración fue dura. Era extranjero. Mis rasgos indican que no soy de aquí. Pero me gustó mucho la ciudad desde el primer día que llegue. A los 14 anos fui a trabajar en la descarga de pescado en el puerto. Era muy duro. Pero sabia que ayudaba a mis padres a mantener a la familia.

¿Que más le gusta de Vigo?

Es una ciudad muy bonita. Me gusta su arquitectura. Pero lo que mas me gusta es el marisco. Rápidamente le cogí el gustito. (sonríe).

¿Cómo empezó con el trabajo de tatuaje?

Mi interés por los tatuajes empezó cuando me fui a hacerme uno para mi. Le pregunte a quien me lo hacia si me dejaba hacerlo yo... y me lo dejo hacer. Mientras me lo hacia él me iba explicando. Quiero decirle que me viene en la sangre el arte del dibujo. Mi padre, es un destacado artista plástico. Yo ya sabia dibujar desde muy niño y solo tenia que aprender la técnica del tatuaje. Y así empecé. Ahora me dedico profesionalmente desde hace dos anos cuando conseguí mis titulaciones de higiénico sanitario, perforador y tatuador.

¿Tiene alguna anécdota especial desde que trabaja como tatuador?

Sí muchas, aunque con una me reí mucho, por lo curioso que fue todo. Una joven llego un día y me pidió que le tatuara el nombre del novio. A la semana regreso para decirme que le tapara el tatuaje con otro dibujo por que se había peleado con él.

¿Tiene mucha demanda el tatuaje'

Sí claro es una moda internacional. Especialmente entre los jóvenes. También es una profesión que se esa ampliando como complemento de peluquerías. Muchas en Vigo me llaman para hacerle tatuajes a sus clientas.

¿Cuál fue el ultimo tatuaje que hizo?

Justamente a la destacada cantante Patricia Moon. Mucha gente conocida de la ciudad acude a mi. Claro, la mayoría jóvenes. Aunque hace poco se hizo el tatuaje del Che el político local Lois Pérez Leira. Según me dijo le quedo mejor que el que tiene Maradona en su brazo. (sonrisas).n