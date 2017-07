Vigo estudia en Bermudas la contaminación de plásticos

nnnLa Universidad de Vigo participa en un proyecto internacional que trata de evaluar el impacto de los microplásticos sobre los organismos marinos y dentro de esto estableció una colaboración con el proyecto Race for Water que lucha contra la contaminación marina recorriendo el mundo durante cinco años a bordo de uno de los barcos solares más grandes del mundo. Este trimarán levó anclas el pasado mes de abril del puerto francés de Lorient y ahora, tras atravesar el Atlántico, se encuentra en las islas Bermudas, donde embarcaron tres científicos del proyecto europeo Ephemare, que coordina la Universidad de Vigo. Uno de estos expertos es el investigador del grupo Ecotox Raimundo Blanco, que desde hace una semana está recogiendo y procesando muestras en las bahías de Whalebone Bay, Well bay y Evans Bay. Tras seis días de trabajo a bordo, ayer los miembros de Ephemare se trasladaron al Bermuda Institute of Ocean Sciences para continuar con los análisis de laboratorio. El investigador vigués valora muy positivamente la oportunidad de haber participado en la Race for Water. “Desde el punto de vista científico permite tener acceso la una plataforma de mostraje de forma altruista en una zona de mucho interés para obtener las muestras necesarias para el estudio del efecto de microplásticos en animales marinos, tanto invertebrados como pescados. Desde el punto de vista de divulgación supone dar visibilidade al trabajo científico y permitir su conocimiento.n