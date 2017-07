Vigo, escenario en un videoclip de salsa portorriqueña

El cantante puertorriqueño Ángel López, ex-integrante del grupo Son by Four, escogió Vigo como telón de fondo de su último videoclip que se rodó estos meses íntegramente en la ciudad.

Una de las localizaciones más reconocibles es la terraza corresponde con el Marina Cíes Beach Club, donde acudieron numerosos espectadores que participaron en la grabación de la actuación en directo. Cabe destacar, como curiosidad que en las imágenes promocionales la orientación de la cámara coge de fondo el pinar de Samil, quedando de espaldas la panorámica de la Ría con las islas Cíes al fondo.

En su trayectoriaÁngel López es conocido por ser componente del grupo Son by Four, banda con la que obtuvo éxitos como en 1999 el sencillo “A puro dolor”. Esta canción, escrita por Omar Alfanno, estableció un récord por mantenerse en el número uno durante 20 semanas en el Billboard Hot Latin Songs. En 2001 abandonó la agrupación para iniciar su carrera en solitario con temas como “Hasta Cuando”, “Mis ojos lloran por ti” y, como no, la canción del videoclip rodado en Vigo, “El tiempo lo dirá”, que se encuentra incluida en el recopilatorio de los éxitos del verano Caribe Mix 2017 .

El lanzamiento mundial será en agosto y llevará la imagen de Vigo a los canales especializados de música latina.