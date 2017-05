Vigo dará licencias en núcleos rurales reconocidos como suelo urbano en 2008

Todos los grupos de la corporación han apoyado esta iniciativa, que se acoge a la herramienta de ordenación provisional habilitada por la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos.



La concejala de Urbanismo, María José Caride, ha asegurado que se revisará caso por caso para comprobar que estas parcelas, calificadas como núcleos rurales en el plan de 1993, el que está actualmente vigente, están habilitadas como solares disponen de los servicios necesarios para construir.



Los grupos de la oposición han coincidido en señalar que esta vía llega "tarde" tras la anulación en noviembre de 2015 del plan general.



La portavoz del PP, Elena Muñoz, ha señalado al respecto que ésta es "una nueva muestra de lo lentísimo que va el gobierno local, en particular el urbanismo".



Muñoz ha criticado que no se sepa "nada" del nuevo plan general y ha preguntado a Caride si saldrá en el actual mandato.



La edil de Urbanismo ha recordado que la Xunta descartó la llamada "vía Parejo" para desatascar el urbanismo de Vigo, y sin embargo recurre al "mayor experto en España" en la interpretación de la legislación en materia urbanística.



Caride ha señalado que ya está listo "el documento de estrategia del borrador" del nuevo plan general y que el gobierno local recurrirá a todas las vías posibles.



En este sentido, Elena Muñoz ha aseverado que el urbanismo de Vigo "está en la UCI y si no está muerto" es por las medidas impulsadas por la Xunta.