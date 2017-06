Vigo coloca una playa en las 10 mejores de España

Uno de los principales buscadores de playas en la red, Playea.es, escogió la principal playa de Cíes, Rodas, como uno de los arenales más atractivos para pasar el verano. La web elabora sus listado según las experiencias aportadas y puntuadas por sus usuarios. En este caso, la playa viguesa ocupa el puesto número siete entre las diez preferidas de toda España.

Por delante tan solo se encuentran Ses Illetes, en Formentera; Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria; As Catedrais , de Ribadeo; la Barceloneta, en Barcelona; la de Victoria, en Cadiz y la de Alcudia, en Mallorca. Cierran la lista, por detrás de As Rodas, Macarella, en Menorca, la playa d’en Bossa, en Ibiza y Carrer la Mar, en El Campello.

Esta calificación es una buena noticia en plena campaña de concienciación para lograr formar parte de las candidatas de las islas a Patrimonio de la Humanidad. Así, Playea es la aplicación de referencia en el mundo de las playas. Está incluida en la lista de Segittur (Ministerio de Turismo) de las apps 2017 imprescindibles de turismo en España. En Fitur 2015 fue premiada como finalista a la “Mejor Aplicación Turística Nacional en la modalidad Sol y Playa”.

Pero esta no es la primera vez que Rodas destaca entre las escogidas. En 2007 saltó al panorama internacional al ser considerada por el periódico británico “The Guardian” como la mejor playa del mundo, por delante de los arenales del Caribe. Destaca su “agua turquesa y sus arena suficientemente blanca”.